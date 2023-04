Aco: Šokirao sam se kad su mi rekli da je Sesar novi izbornik

Aco Petrović ugasio je profil na Twitteru suočen s ogromnom količinom neugodnih komentara nakon imenovanja Josipa Sesara novim izbornikom hrvatske košarkaške reprezentacije.

Dario Gjergja bio je (u javnosti) favorizirani kandidat za preuzimanje izborničke funkcije, no Upravni odbor HKS-a odlučio se za Acinog pomoćnika, odnosno trenera Cibone.

Aco tvrdi da ga je ta vijest šokirala.

- Glasovanje je otišlo u smjeru koji ja nisam predlagao i malo je reći da sam bio šokiran kada mi je glavni tajnik Saveza Joke Vranković javio da je rezultat glasovanja bio 8-2 u Sesarovu korist - otkrio je Aco za Večernji.

Petrović je navodno dao do znanja članovima Upravnog odbora da je Gjergja njegov izbor, no sugestija sportskog direktora očito je zanemarena, što otvara neka nova pitanja...

'Gjergja je prošao što Hrvatska treba proći'

- Sve do prošlog ponedjeljka i razgovora koji sam u Bruxellesu obavio s Gjergjom, Sesar je bio evidentan kandidat. No Gjergjinim pristankom on je od ta dva kandidata stekao moje veće povjerenje. U sklopu izlaganja, s potpitanjima, koje je trajalo 50-ak minuta, predstavio sam obojicu kandidata i kazao da je Gjergja sadašnjost, a Sesar talentirana budućnost - kazao je Aco pa dodao:

- On (op.a., Gjergja) je netko tko je s reprezentacijom Belgije prošao ovo što Hrvatska treba proći, od pretkvalifikacija do Eurobasketa, i poznaje put koji je pred nama. Zna materiju, radio je u sličnim uvjetima protiv suparnika slične kvalitete. Osim toga, govorimo o treneru koji je s reprezentacijom slične kvalitete kao što je naša dva puta pobijedio Pešićevu Srbiju, a na Eurobasketu, jedini, i budućeg prvaka Europe, Španjolsku.

Tko sjedi u Upravnom odboru HKS-a

Upravni odbor HKS-a prvi je put morao birati između dvojice kandidata, a to tijelo sačinjavaju osobe među kojima je najpoznatije ime Danira Bilić, svojevremeno najbolja košarkašica Europu. U UO-u sjede još Željko Dorić, Miroslav Vagner, Zdravko Rupnik, Željko Predovan, Vice Sep, Dražen Pejić, Ivica Mlinarević, Josip Milaković, Ivan Matančić i Goran Trška.



