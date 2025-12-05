Od 18 sati u glavnom gradu SAD-a Washingtonu održat će se ždrijeb za SP 2026. godine. Mundijal će se odviti u Kanadi, SAD-u i Meksiku kroz lipanj i srpnja, a Hrvatska je smještena u drugu jakosnu skupinu
UŽIVO Pratite ždrijeb skupina Mundijala! Hrvatska će saznati suparnike na svjetskoj smotri
Optino superračunalo napravilo je svoje prognoze osvajača Svjetskog prvenstva 2026. Prema njima, Španjolska je prvi favorit za trofej sa 17 posto šanse, Francuska ima 14,1 posto šanse, a Engleska 11,8. Slijede Argentina, Njemačka, Portugal i Brazil, dok je Hrvatska 14. favorit sa 1,1 posto šanse za naslov, koliko ima i Maroko.
Uoči ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva na snazi su jake sigurnosne mjere. Dolazak Donalda Trumpa također je uzrokovao i blokiranim područjima za građane.
Hrvatska se nalazi u drugom potu na ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva, a važno je za napomenuti da se iz Europe mogu naći po dvije reprezentacije u istoj skupini. Što se tiče ostalih konfederacija, njihove reprezentacije se ne mogu naći zajedno u skupini. Koga želite za suparnike? Glasajte OVDJE
Ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva prisustvovat će i predsjednik SAD-a Donald Trump.
Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. To znači da u grupnoj fazi sigurno neće igrati protiv jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija. Ipak, iz prvog pota prijete nogometne velesile. Mogući protivnici su jedan od domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) ili neki od titana svjetskog nogometa: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka.
Iz trećeg pota vrebaju neugodni suparnici poput Norveške, Egipta, Škotske, Obale Bjelokosti ili Saudijske Arabije. Četvrti pot donosi posebnu zamku, u njemu se nalaze svi pobjednici doigravanja, neovisno o njihovom rankingu. To otvara mogućnost prave "skupine smrti" u kojoj bi Hrvatska mogla izvući, primjerice, Argentinu, neugodni Senegal i Italiju, ako se četverostruki svjetski prvaci plasiraju kroz dodatne kvalifikacije.