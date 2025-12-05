UŽIVO Pratite ždrijeb skupina Mundijala! Hrvatska će saznati suparnike na svjetskoj smotri

MOGUĆI PROTIVNICI

Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. To znači da u grupnoj fazi sigurno neće igrati protiv jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija. Ipak, iz prvog pota prijete nogometne velesile. Mogući protivnici su jedan od domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) ili neki od titana svjetskog nogometa: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka.

Iz trećeg pota vrebaju neugodni suparnici poput Norveške, Egipta, Škotske, Obale Bjelokosti ili Saudijske Arabije. Četvrti pot donosi posebnu zamku, u njemu se nalaze svi pobjednici doigravanja, neovisno o njihovom rankingu. To otvara mogućnost prave "skupine smrti" u kojoj bi Hrvatska mogla izvući, primjerice, Argentinu, neugodni Senegal i Italiju, ako se četverostruki svjetski prvaci plasiraju kroz dodatne kvalifikacije.