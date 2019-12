Acosty pjeva čakavsku kanconu u čast trijumfa nad Hajdukom!

Dežurni katastrofičari koji već godinama nakon svakog Rijekinog remija ili poraza ne skrivaju guštanje u "kraju lijepe priče s Kvarnera" opet će, izgleda, morati 'pojesti g...o'. Na Rujevici se pjeva od sreće.

'Tu je jubav moja i klapa stara'... Maxwell Acosty je zabio Hajduku pa s guštom otpjevao: čakavsku kanconu Joea Maračića Makija!

Rijeka ima bolje igrače nego što su to pokazivale i igre i rezultati od odlaska Igora Bišćana. Ono što nema su: riješen sustav financiranja u ligi u kojoj se natječe, pravi sponzori koji bi stali uz Damira Miškovića i Leo Messi.

Zbog prve dvije činjenice Mišković nema izbora u nalaženju stabilnog financiranja kluba u bilo čemu drugome osim u prodaji igrača, a zbog druge u Rijekinoj momčadi ne smije biti šetača.

Jedini način na koji Rijeka može biti u vrhu hrvatskog nogometa je isti onaj način na koji je u taj vrh i došla: igrači stalno moraju ići maksimalno i to - kao jedno. Zajedno. Kao momčad.

A na njenu sreću Rijeka ima i mladog, ali hrabrog i realnog trenera koji zna što hoće i to je bez straha za vlastitu stolicu rekao klupskome vrhu.

Klub je stao iza trenera, priznalo se da je osvježavanje momčadi vjerojatno trebalo početi još ljetos, a sada će se u igračke migracije polako krenuti već ove zime da bi se složila momčad koja će se što bolje uklopiti u: nogometne ideje Simona Rožmana.

Naravno, jamstva u sportu ne postoje, a usponi i padovi su normalni no izgleda da je Rijeka ono što je izgledalo kao njena prva značajnija kriza u 7-8 godina riješila... U tri tjedna.

Stanje se vraća u normalu, a normala je ono što je Rožman jasno istaknuo u najavi gostovanja kod Hajduka: "Želim igrače koji će svakog dana davati sve što mogu za ovaj veliki klub jer - ako smo složni onda smo jaki"!

Točno je tako njegova Rijeka igrala na Poljudu. Pobijedila je zasluženo, ali je svjesna da konačnih 4-0 više zvoni kao rezultat za povjesnice nego pravi odraz svih 90 minuta.

- Dečki su pokazali da mogu držati ritam 90 minuta i da su sada momčad koja radi zajedno i veseli se zajedno. Prije derbija sam rekao kako otkad sam ja u Rijeci još nismo imali ni naklonost sreće, a sada smo i to zaslužili sa one dvije vratnice koje je Hajduk pogodio u istoj akciji kod 0-0 u prvom poluvremenu. Konačni rezultat je sjajan, ali unatoč 4-0 i dobroj igri daleko je to od onoga što želimo. No... Bilo je dobro. Bolje nego dosad - govorio je Rožman dan nakon trijumfa kojim je srušen Hajdukov savršeni domaći ovosezonski niz.

Sad još treba srušiti onaj vlastiti: bez HNL pobjede na Rujevici više od četiri mjeseca!

Zadnji se put slavilo 3. kolovoza protiv Belupa, 2-1. Rijeka je kao domaćin sedma, a kao gost druga momčad lige. Na Rujevici je osvojeno 10, a u gostima 18 bodova.

- Sa Istrom će nam kod kuće sigurno biti teško jer bit će to drukčija utakmica, nogomet u kojem će se od tražiti kontinuirani napad, ali mi znamo da i protiv Istre pa onda još jednom na našoj Rujevici protiv Varaždina trebamo pobijediti.

Nitko nije propustio istaknuti vašu konstataciju nakon trijumfa u Splitu: 'Da, čujem se s Kekom'.

- Kratko sam u ovoj ligi, puno toga je za naučiti. Pa razgovaram sa Kekom, ali i sa Pušnikom i mnogim drugim iskusnim kolegama koji poznaju HNL - rekao je Rožman kolegi Robertu Ferlinu u eter Radio Rijeke.

I ne treba mladog trenera opterećivati sa velikim i uspješnim prethodnicima. Očigledno je dovoljno pametan i bez utega taštine koji bi ga sprječavao da, kada je to moguće, uči od iskusnijih, a ne vlastitim kiksevima na Rijekinu štetu.

Prva terapija koju je odobrio Mišković, a potpisali Juričić, Mance i Rožman već daje rezultate.

Utoliko više razloga za riječki optimizam ukorijenjen u kristalno jasnoj poruci mladog slovenskog stručnjaka koji nije mogao suspregnuti široki osmijeh gledajući slavlje svojih igrača u poljudskoj svlačionici.

U tri tjedna od 0-5 sa Dinamom do 4-1 nad Interom i 4-0 nad Hajdukom... Rožman je 100% uronio u riječku priču. Njegova složna Rijeka nije čudo, ali je: jaka Rijeka!