Sjajan derbi! 'Bili' pogodili 2 stative, Ljubić obranio Čolaku

POSTAVE

Damir Burić bio je u velikim glavoboljama oko toga koga staviti na stopera. U prvi plan je iskakao oporavljenik Stipe Vučur, ali trener Hajduka smatra da on očito nije dovoljno spreman za Jadranski derbi pa će stoperski par sa Svatokom činiti mladi Stipe Radić (19) kojem će to biti debitantski nastup za Splićane u službenim utakmicama i to baš protiv Riječana...

Nije ni imao baš puno izbora i morao je birati između Radića i Vučura, a presudilo je to što se Vučur tek oporavio od ozljede.

Hajduk: Ljubić; Bašić, Radić, Svatok, Čolina; Barry, Nejašmić; Eduok, Caktaš, Jradi; Jairo.

Rijeka: Prskalo; Smolčić, Escoval, Župarić, Tomečak; Capan, Halilović; Acosty, Andrijašević, Gorgon; Čolak