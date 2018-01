Adebayor, ljudino! Posvojio je sina tragično stradalog brata...

SEA, whoever knows me knows my elder brother, Peter Adebayor who is no longer with us. Here is his son and today I declare him as my first son. Let me introduce you to my first son. His name is Junior Emmanuel Adebayor. Blessings...🙏🏾 🔹 Tous ceux qui me connaissent connaissent bien mon frère, Peter Adébayor qui n’est malheureusement plus avec nous. Voici son fils et aujourd’hui je le prends comme mon premier fils. Je vous présente alors mon premier fils. Il s’appelle Junior Emmanuel Adebayor. Pleins de bénédictions... 🙏🏾 #GodFirst #KeepMoving #BloodLine #Focus #FunTime #GodIsGood #LifesGood

