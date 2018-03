Ademi: Igrao sam kao pi*kica; Bradarić: Da, mi imamo muda

Dinamovi su igrači, sasvim logično, Rujevicu napuštali pognutih glava. Velik broj igrača (Lešković, Benković, Olmo...) nije bio zainteresiran za davanje izjava, no oni najhrabriji to su ipak napravili. I uglavnom se posipali pepelom...

Arijan Ademi kao kapetan momčadi preuzeo je odgovornost za poraz, a za svoju kao i igru Dinama nije birao riječi...

- Katastrofa. Izgubili smo 4-1, užasno, bez riječi sam. Dobro smo otvorili utakmicu, sve je bilo kako treba, a onda nam se dogodio krah. Kao kapetan ove momčadi preuzimam odgovornosti, ma bio sam katastrofa. Bio sam loš, kriv sam, odigrao sam kao 'p....', kako onda mogu očekivati da drugi budu bolji - pitao se Ademi, pa na pitanje jesu li modri nakon dva poraza u derbijima izgubili samopouzdanje kratko odgovorio:

- Pa, napravit ćemo sve da ne bude tako. Najgore se dogodilo, velika šteta. Otvorili smo utakmicu vrhunski pa primili četiri komada. Nemam što reći, užas

Jedan od tragičara bio je i Dominik Livaković koji za razliku od nekih suigrača nije bježao od novinara...

- Preuzimam odgovornost za današnji poraz, ja sam kriv što smo izgubili od Rijeke. Sve je krenulo loše nakon moje pogreške, mogu se samo ispričati svojim suigračima i svim navijačima Dinama. Jako mi je žao, maksimalno preuzimam odgovornost za ovaj poraz - kratak je, ali i na rubu suza bio Livaković.

Mario Gavranović poentirao je u prvom derbiju protiv bivšega kluba...

- Došli smo ovdje po pobjedu, htjeli nametnuti naš ritam, ali stvari su se poslije našeg vodstva brzo promijenile. Prvo smo pogriješili za izjednačenje, onda dobili crveni karton. I na kraju im poklonili još dva gola. Sa svim tim pogreškama nismo zaslužili više od poraza u Rijeci - rekao je Mario Gavranović koji se po prvi puta nakon odlaska iz kluba vratio u Rijeku...

- Očekivao sam takav doček navijača Rijeke, ali bio sam koncentiran samo na svoju igru. Da, slavio sam gol, mislim kako je zabiti gol nešto najljepše što možete postići u nogometu. Nisam u Rijeci igrao 20 godina, pa zašto onda ne bih slavio jedan gol u velikom derbiju? Možda netko drugi to vidi drugačije.

Petar Stojanović također nije mogao biti zadovoljan igrom Dinama...

- Što sada reći, teško je pričati poslije ovakvog poraza. Mislim da smo u prvom poluvremenu izgledali dobro, bili bolja momčad, ali nas je malo poljuljao taj crveni karton. Nismo mogli u nastavku ići prema gore, teško je igrati s igračem manje ovdje protiv Rijeke, a još smo napravili previše individualnih pogrešaka koje su domaći igrači znali kazniti - rekao je Petar Stojanović, pa nastavio:

- Idemo dalje, izgubili smo ovdje, ali sada još jače idemo prema naprijed. Nismo izgubili samopouzdanje, znamo svoje kvalitete, prvi smo na ljestvici. Imali smo svoje prilike koje smo morali bolje iskoristiti. Glave gore, za tri dana je nova utakmica, već tu moramo biti pravi. Podcjenjivanje? Ma nismo podcjenili Rijeku, za svaku utakmicu se pripremamo profesionalno. Znamo što nam donosi ovaj derbi, koliko je teško igrati na Rujevici, tako da sigurno nismo podcijenili Rijeku.

Foto: Goal

Nogometaši Matjaža Keka upisali su velika tri boda, svima dokazali kako se bez obzira na brojne odlaske i dalje mogu nositi sa samim vrhom HNL-a...

- Velika pobjeda za nas u kojoj smo pokazali želju, htijenje i karakter. Našli smo se u situaciji u kojoj su nas svi počeli otpisivati, ali mi smo opet dokazali kako znamo igrati i da napredujemo velikim koracima. Sigurno da tu ima još puno stvari na kojima trebamo raditi, ali veseli me što se vidi kako u svakoj utakmici, bilo na utakmici ili treningu baš svi daju svoj maksimum - rekao je Filip Bradarić, pa nastavio:

- Mi smo momčad kojoj treba još vremena, ali smo svima pokazali da imamo 'muda'. Zabili smo Dinamu četiri gola, to me veseli, iskreno ne znam kad im je netko uostalom u HNL-u zabio toliko puta. Sada idemo proslaviti, ali za tri dana nas čeka nova utakmica. Skandiranje navijača? U zadnje vrijeme mi svi skandiraju kada me Kek izvadi iz igre, lijep je to osjećaj, samo tako treba nastaviti.

Filip Bradarić je nastavio...

- Dinamo nas je pogreškama vratio u igru, to nam je dalo krila, ali bavimo se samo sobom. Mi moramo još puno raditi, ne gledamo što rade naši suparnici. Kažem, pred nama je još puno rada, mogli ste vidjeti i danas u nekim situacijama smo s igračem više morali biti mirniji, bolje čuvati posjed lopte. No, zabili smo četiri gola, pobijedili Dinamo i moramo biti zadovoljni.

Domagoj Pavičić je zabio protiv bivšeg kluba.

- Želio bih čestitati suigračima na velikoj borbi, odličnoj utakmici i pobjedi nad Dinamom. Moj gol? Normalno da nisam slavio, u Dinamu sam cijeli život, to je moj klub. Zbog tih dečki, cijeloga kluba, pa i navijača, naravno da nisam slavio - rekao je Domagoj Pavičić, pa dodao:

- Razmišljao sam samo da puknem i zabijem, kako pomoći ekipi. Dobro sam krenuo u proljeće, u četiri utakmice imam dva gola i dvije asistencije, samo tako treba i nastaviti. Raste mi samopouzdanje, idemo dalje utakmicu po utakmicu, a mi svakim danom izgledamo sve bolje. OK, nismo bili spektakularni, ali smo Dinamu zabili četiri gola.

Ipak, veznjak Rijeke našao je i određene mane u igri svoje momčadi.

- Nismo odmah bili pravi kada je Dinamo dobio crveni karton, tek smo u nastavku spustili loptu i pokazali pravo lice. Mi smo momčad u stvaranju, no svima je jasno kako napredujemo. To smo pokazali i u drugom poluvremenu, preuzeli smo inicijativu i zabili još tri gola.

Dinamu je nedostajao El Arbi Hilal Soudani.

- Ma Dinamo je odlična momčad, prepuna kvalitetnih igrača, ali naravno da im je nedostajao Soudani. Izostanak takvog igrača je veliki hendikep, nije čudo da ga zovu Mr. Derby, on je po meni i njihov najbolji igrač - završio je Pavičić.

Jedan od junaka utakmice s dva pogotka bio je Heber.

- Ne želim sebe isticati, svi smo odigrali dobru utakmicu, ova je pobjeda plod cijele momčadi. Naravno, presretan sam zbog ta dva gola, ali već se okrećemo budućnosti, pred nama uskoro slijedi čitav niz važnih utakmica - poručio je Heber.