Ademi: Možemo dobiti Milan, kvalitetni smo. Da, u 2. minuti prošao je München kroz glavu

Arijan Ademi odigrao je za Dinamo do 59. minute gostovanja kod Arsenala na Emiratesu u porazu 3-0 koji je ostavio gorak okus unatoč solidnom otporu dobrim dijelom utakmice.

Pokretanje videa... 01:07 Dolazak Dinamovih igrača na Arsenalov stadion | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Sigurno je težak poraz, zasluženo su pobijedili i čestitamo im na tome. Rani gol nas je, onako... Stalno smo pričali kako je bitno prvih 15-20 minuta izdržati, a mi primimo u drugoj minuti. Dosta je komplicirano se vraćati, pogotovo protiv takve momčadi. Ali čak bih rekao da smo dobro reagirali i izdržali i stavili utakmicu pod kontrolu, barem je tako meni djelovalo. Imali smo neke dobre situacije da ih ugrozimo, ali protiv ovakvih momčadi treba poentirati da bismo nešto tražili više. Nismo uspjeli na kraju, zasluženo su pobijedili - rekao je Ademi.

Dinamo u zadnjem kolu mora pobijediti Milan i nadati se da će mu se poklopiti i neki drugi rezultati ako želi proći dalje.

- Idemo po pobjedu, možemo to. Kvalitetni smo, siguran sam da ćemo to pokazati - uvjeren je Ademi.

Kako je raditi pod Fabijem Cannavarom?

- Ima dosta zahtjeva što se tiče taktike, još upijamo to sve. Siguran sam da će to dobro izgledati.

Što je s ozljedom? Trener je rekao kako vas boli koljeno.

- Dobio sam udarac u list u prvom poluvremenu, Zinčenko me kod udarca pogodio i zatezalo me...

Je li vam nakon 0-1 u drugoj minuti prošao München kroz glavu?

- Prođe ti kroz glavu, znamo kako je u HNL-u kad mi otvorimo utakmicu s 1-0, kako lakše sve ide. Pogotovo kad je ovakva momčad, prođe ti to kroz glavu. To me čini ponosnim, što smo se digli i krenuli dalje. Izgubili smo, ali žao mi je prilika koje smo trebali poentirati - zaključio je Ademi.

London: Susret Arsenala i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Luka Stojković bio je jedan od raspoloženijih u momčadi Dinama, imao i priliku za izjednačenje, završila je u bloku.

Iz svake utakmice naučimo nešto novo. Trudili smo se, ima puno dobrih stvari, ali ovakva momčad ti ne da puno. Bojali smo se da se ne ponovi München, ali smo skupili glave i odigrali dobro do kraja. Cannavaro je donio napadački nogomet, to nam se svima sviđa, igramo po šablonama. Nastup na Emiratesu je ostvarenje sna, cijeli život sanjaš igrati na ovakvom stadionu i pruži ti se prilika - rekao je Stojković koji je rekao da se nakon povratka od ozljede sad super osjeća.

Bi li bio neuspjeh ako se Dinamo ne plasira u drugi krug?

- Ostat će žal. Svakom bi sportašu bilo tako, ali pokazali smo u Ligi prvaka kakva smo momčad, igrali s najjačima.

Što je Cannavaro rekao igračima nakon utakmice?

- Nije nam tražio nikakve greške, bodrio nas je. Zna protiv kakve smo momčadi igrali, gleda prema naprijed - kaže Stojković.