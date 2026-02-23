Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Legenda Milana i švedskog nogometa Zlatan Ibrahimović (44) osobno je popričao s Lukom Modrićem (40), piše talijanska Gazzetta dello Sport, a prenosi tportal. Viši savjetnik 'rossonera' dao je ultimatum kapetanu 'vatrenih' vezan uz njegovu budućnost u klubu. Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a bivši nogometaš od njega traži da oduči o svojoj budućnosti što prije.

Milan je zadovoljan s igrama hrvatskog veznjaka i žele ga na San Siru gledati iduće sezone. Prema Gazzetti, opcija u Modrićevom ugovoru navodi da milanski klub ima pravo produljiti suradnju, ali uz pristanak najboljeg hrvatskog igrača. Beskompromisni 'Ibra' očekuje da Hrvat odgovori što prije kako bi se znali pripremiti za iduću sezonu.

Modrić je cijenjen u talijanskom prvoligašu i u sezoni je odigrao 28 utakmica, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. Jedan je od najkorištenijih igrača ekipe s 2144 minute provedene u igri. Milan trenutačno zaostaje za vodećim Interom 10 bodova, a u nedjelju su izgubili od Parme 1-0 što im je uvelike smanjilo šanse za dodatni pritisak ljutim rivalima.

Modrić je u Milan došao ljetos iz Real Madrida u cilju da s 40 godina ostane igrati na vrhunskoj razini uoči Svjetskog prvenstva. U odličnoj je kondicijskoj spremi i brusi formu za vrlo vjerojatno posljednje natjecanje koje će igrati u hrvatskom dresu. Trenutačno je za Hrvatsku odigrao 194 utakmice i zabio 28 golova.