Obavijesti

Sport

Komentari 3
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
Foto: Reuters, Profimedia

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone

Admiral

Legenda Milana i švedskog nogometa Zlatan Ibrahimović (44) osobno je popričao s Lukom Modrićem (40), piše talijanska Gazzetta dello Sport, a prenosi tportal. Viši savjetnik 'rossonera' dao je ultimatum kapetanu 'vatrenih' vezan uz njegovu budućnost u klubu. Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a bivši nogometaš od njega traži da oduči o svojoj budućnosti što prije. 

FOTO Mamma mia: Ona je najveća zvijezda Serie A

50
Foto: Instagram

Milan je zadovoljan s igrama hrvatskog veznjaka i žele ga na San Siru gledati iduće sezone. Prema Gazzetti, opcija u Modrićevom ugovoru navodi da milanski klub ima pravo produljiti suradnju, ali uz pristanak najboljeg hrvatskog igrača. Beskompromisni 'Ibra' očekuje da Hrvat odgovori što prije kako bi se znali pripremiti za iduću sezonu.

Serie A - AC Milan v Parma
Foto: Daniele Mascolo

Modrić je cijenjen u talijanskom prvoligašu i u sezoni je odigrao 28 utakmica, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. Jedan je od najkorištenijih igrača ekipe s 2144 minute provedene u igri. Milan trenutačno zaostaje za vodećim Interom 10 bodova, a u nedjelju su izgubili od Parme 1-0 što im je uvelike smanjilo šanse za dodatni pritisak ljutim rivalima. 

Serie A - AC Milan v Parma
Foto: Daniele Mascolo

Modrić je u Milan došao ljetos iz Real Madrida u cilju da s 40 godina ostane igrati na vrhunskoj razini uoči Svjetskog prvenstva. U odličnoj je kondicijskoj spremi i brusi formu za vrlo vjerojatno posljednje natjecanje koje će igrati u hrvatskom dresu. Trenutačno je za Hrvatsku odigrao 194 utakmice i zabio 28 golova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026