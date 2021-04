Arijan Ademi već je godinama jedan od najvećih igrača, ali i istinska ikona zagrebačkog Dinama. Dugogodišnji kapetan "modrih" upisao je u nedjelju protiv Istre 1961 svoj 300. službeni nastup za Dinamo! Arijan Ademi tako se pridružio šestorici veličanstvenih dinamovaca s više od 300 službenih nastupa, a više od njega imaju tek Dražen Ladić (468), Mladen Ramljak (337), Marko Mlinarić (307), Srećko Bogdan (304), te Dragutin Vabec i Zlatko Kranjčar (obojica po 301).

U dresu Dinama debitirao je 31. srpnja 2010. godine ili točnije prije 10 godina, osam mjeseci i 19 dana. Odnosno, 3915 dana. Dinamo je tada u 2. kolu Prve HNL pred 3500 gledatelja ugostio Rijeku, a gosti su tada slavili 2-1. Arijan Ademi na travnjaku je bio do 79. minute kada ga je zamijenio Mathias Chago. Zanimljivo, samo par dana kasnije, Ademi niti u drugom nastupu za Dinamo nije imao sreće, "modri" su kvalifikacijama za Ligu prvaka na penale ispali od Šerifa.

Arijan Ademi u plavom je dresu zaigrao s mnoštvo igrača, a Dinamo je u njegovom debiju protiv Rijeke pod vodstvom Velimira Zajeca zaigrao u sastavu: Lončarić - Vrsaljko, Bišćan, Cufre, Ibanez - Ademi (od 79. Chago), Badelj - Morales (od 50. Sivonjić), Sammir, Dodo - Slepička (od 71. Kramarić). Sammir je tada i doveo Dinamo u vodstvo, no gosti su do preokreta stigli golom Rodića i autogolom Badelja.

Kao igrač Dinama osvojio je devet naslova prvaka, pet Kupova i tri Superkupa, igrao za sve mlađe hrvatske selekcije (U-18, U-19, U-20 i U-21), skupio tri nastupa za A reprezentaciju, pa postao standardni član Makedonije. No, Arijan Ademi bio je i u najboljoj momčadi Europskog prvenstva do 19 godina 2010. godine gdje je Hrvatska stigla do polufinala. Dapače, baš je kapetan Dinama u tom polufinalnom obračunu i zabio jedini gol za "mini-vatrene" u porazu (2-1) od Francuske. Sjajne Francuske predvođene Grizemannom i Lacazetteom...

Arijan Ademi apsolutni je rekorder po broju odigranih europskih utakmica za Dinamo (njih čak 84), a s "modrima" je pet puta zaigrao Europsku ligu (2010/11., 2013/14., 2014/15., 2018/19. i 2020/21.), četiri puta i Ligu prvaka (2011/12., 2012/13., 2015/16., 2019/20.). A jedini put kada Dinamo u proteklih deset godina nije došao do grupne faze europskih natjecanja (ispadanje od Skenderbeua), Ademija nije bilo na terenu. Jasno, zbog dvogodišnje suspenzije nakon pozitivnog dopinškog testa.

Navijači Dinama mogu biti mirni, Ademi je i dalje glavni oslonac "modrih". A to bi, prema raznim najavama, trebao biti još nekoliko sljedećih godina. Kapetan i lider, produžena ruka (bilo kojeg) trenera. Arijan Ademi dohvatio je tek "prvih 300" utakmica za Dinamo, a već u srijedu će u Gradskom vrtu dohvatiti Zlatka Kranjčara i Dragutina Vabeca...

Nastupi Arijana Ademija u Dinamu

- HNL 183 nastupa (15 golova)

- Kup 30 nastupa (5 golova)

- Superkup 3 nastupa

- Europa 84 nastupa (9 golova)

Trofeji Arijana Ademija u Dinamu

- 9 prvenstva Hrvatske

- 5 nacionalnih Kupova

- 3 hrvatska Superkupa

Dinamovi igrači s 300 i više nastupa

468 - Dražen Ladić

337 - Mladen Ramljak

307 - Marko Mlinarić

304 - Srećko Bogdan

301 - Zlatko Kranjčar, Dragutin Vabec

300 - Arijan Ademi

* tu se računaju samo utakmice nacionalnih prvenstva, kupova i Superkup, te one iz tri najveća europska natjecanja (Kup ili Liga prvaka; Kup Velesajamskih gradova, Kup Uefa ili Europska liga; Kup pobjednika kupova)