Sramota! Dosta je više! To je odvratna sprdačina! Izbacite ih sve iz lige i oduzmite im sve naslove! Mi, navijači Manchester Uniteda, zbog ovakvog se poteza sramimo svoga kluba, osuo je paljbu Garry Neville, a i Jamie Carragher obrušio se na svoj klub:

- Liverpoole, kakva smo sramota postali!

A onda je Real Madrid fino objavio priopćenje i objasnio nam sve. Ako uopće postoji netko kome nije bilo jasno...

- Pandemija je otkrila da je potrebna strateška vizija i komercijalni pristup kako bi se povećali vrijednost i dobit. Rješenja koja su ponudili Fifa i Uefa ne rješavaju fundamentalna pitanja kvalitetnijih utakmica i dodatnog novca. Do osnivanja nove lige došlo je u trenutku kada je svjetska pandemija korona virusa ubrzala nestabilnost sadašnjeg ekonomskog modela u europskom nogometu.

Jeste li igdje pronašli koji redak o napretku nogometa, o dobrobiti same igre? Teško. Realova je terminologija "povećanje dobiti, dodatni novac, ekonomski model..."

- Pomoći ćemo nogometu na svim razinama da dobije svoje odgovarajuće mjesto - dodao je Real.

Drugim riječima: Mali, tko te pita. Pa ako to i znači smrt nogometa... umri, briga me. Više za mene.

Ne tako davno, globalno drugi najpopularniji sport napravio je isti korak. Najbolji su klubovi napravili svoju organizaciju (Uleb) i odvukli sponzore, Fiba je krenula prijetnjama i silom, tko god je nastupao u Ulebovom natjecanju, nije smio u Fibinom (nacionalno prvenstvo), ali nije je to odvelo nikamo. Danas je Euroliga skoro pa zatvoreno natjecanje elite, ali svi su je priznali, dvorane su pune, medijski se prati... A svaki klub koji ima ugovor s Euroligom za nastup dobije milijun i pol eura, ostali koji upadnu na jednu sezonu po 500.000. Za pojedinačne pobjede nema bonusa, europski prvak za pobjedu u finalu dobije milijun i pol eura, a poraženi finalist 650.000. U paralelnoj Fibinoj Ligi prvaka premija za nastup je 50.000 eura, ukupni je nagradni fond 3,5 milijuna eura, a prvak zaradi 900.000. Točno koliko neki nogometni klub dobije ako prođe dva-tri pretkola i ispadne u playoffu Europske lige.

Bayern je prošle sezone za osvajanje Lige prvaka dobio 130 milijuna eura. Samo od Uefe i njezina marketinškog poola. Nije loše. Ali Bayern je 2020. imao 700 milijuna eura prihoda.

Ako izbaci te klubove iz svojih natjecanja, Uefa neće dobiti puno. To će društvo povući za sobom sponzore i razlika između Superlige i Lige prvaka postat će kao u košarci. I financijski i kvalitetom. Da, to bi bila smrt nogometa kakav poznajemo, kakav je desetljećima.

Nogomet će se i dalje igrati na svakoj livadi u Europi i djeca će kupovati dresove svojih idola. Ali je kraj nogometa kakav poznajemo i definitivno kraj izdašnih nagrada, desetaka milijuna eura za klubove koji ne mogu proći skupinu Ligu prvaka. Za Dinamo, Hajduk, Rijeku, Osijek ili bilo kojeg prvaka Hrvatske.

Ako se to ostvari, nema više Reala, Manchester Uniteda, Juventusa, PSG-a..., nikad više ti klubovi neće dolaziti po bodove u Maksimir, na Poljud, Rujevicu niti velebni Pampas. Kao što Barcelona, Real, Fenerbahce ili CSKA već godinama ne dolaze u Draženov ili Ćosićev dom niti na Gripe. Mogu jedino doći po novac, ako im platiš za neku prijateljsku utakmicu. Love im nikad dosta...

To je perspektiva malih. Velike većine, ali malih. Romantičarski, Superliga je užasna zamisao. I logično je da Uefa, koja se mora ravnopravno brinuti o svima, to ne dopusti. I popuštala im je, i ovom novom reformom eurokupova više je klubova iz najjačih liga u Ligi prvaka, a i Europska se liga elitizirala. No realno... lova je pokretač, a lova je ondje gdje su najveći, zvijezde.

I ove institucije koji su protiv, da se ne lažemo, ne protive se (samo) zbog emocija nego zbog zarade. La Liga bez Reala, Barce i Atletica, Serie A bez Juvea, Intera i Milana i Premier liga bez Manchester Uniteda, Liverpoola, Chelseaja, Arsenala i Tottenhama gube zanimljivost, gledanost i - novac. Kao i Dinamo u Ligi prvaka bez najjačih klubova.

No ovu bitku ne može dobiti Uefa, čak ni uz pomoć asova poput Zvonimira Bobana (unutra) i niza njih poput Kloppa, Carraghera i Nevillea izvana. To je bitka koju mogu riješiti samo navijači.

- Zamislite da Liverpool deset godina igra s Realom, tko bi to gledao? - podigao je glas i Jürgen Klopp.

E, da se to dogodi, da se utakmice Superlige igraju na pandemijski praznim stadionima, a navijači dolaze na utakmice nacionalnih prvenstava i Uefinih natjecanja, da krajnji kupci TV usluga kad vide na ekranu Superligu promijene program, jedino u tom slučaju sigurno je ne bi bilo.

Sve ostalo za nas će biti smrt nogometa, a za klupsku eliticu - veća zarada.