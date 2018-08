Olmo show! Moćni Dinamo ide na uzvrat s dva gola prednosti

Dinamo je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka pobijedio Astanu u Kazahstanu 2-0 golovima Marija Budimira i Danija Olma. Plavi su napravili veliki korak prema play-offu Lige prvaka, a uzvratni susret je za tjedan dana u Maksimiru.

Dinamo je u 90 minuta uspio ostaviti Astanu bez udarca u okvir gola i slaviti na travnjaku na kojem to nije uspjelo Atletico Madridu, Galatasarayu i Benfici. Zadnji koji je uspio slaviti na ovom terenu bio je Sporting i to prije gotovo pola godine!

A Dinamo se prošetao umjetnom travom na kazahstanskom stadionu i mogao je slaviti i uvjerljivije. U prvom dijelu gotovo da nije bilo šansi sve do pred kraj kad je Dani Olmo pokazao kakva je igračina. Primio je loptu Dinamov Španjolac na centru, okrenut leđima od gola i čuvan od strane dvojice braniča Astane. Prebacio je loptu preko glave, pretrčao ih kao od šale i asistirao Mariju Budimiru.

U nastavku je Nenad Bjelica uveo Marija Gavranovića, a Budimir je ostao u svlačionici. Računao je Dinamov trener na to da će se Astana morati otvoriti, jer je u prvom dijelu igrala jako oprezno i defenzivno. I pogodio je! Već prva akcija Gavranovića bila je ono što je Bjelica tražio. Brza kontra, Gavranović daje za Olma koji promašuje zicer.

No nije promašio Olmo pet minuta prije kraja, kad se namjestio na 20 metara i pogodio u kut. Bio je to šlag na kraju predstave mladog Španjolca koji je praktički sam odveo Dinamo na korak do play-offa Lige prvaka, osiguravši mu najmanje šest utakmice u grupnoj fazi Europske lige.