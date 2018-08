Europski Dinamo i - Dani Olmo. Igračina koja donosi razliku...

Bilo je u prošlosti puno Dinamovih utakmica u kojoj je bilo lijepe igre, sjajnih poteza, ali onda bi pogled na semafor svakoga tko ima malo plave boje u venama bacio u očaj. Tako dobro igramo, a izgubili smo. Sto šansi, oni jednu. Eto, to ti je nogomet.

Dinamo u Kazahstanu, jedna šansa u prvom poluvremenu - jedan gol.

Tako to rade ozbiljne momčadi, tako to rade europske momčadi, tako to radi Bjeličin Dinamo, koji je protiv Astane u Kazahstanu, na terenu na kojem nisu slavili Atletico Madrid, Benfica i Galatasaray, na umjetnoj travi gdje je Astana zadnji put izgubila prije gotovo pola godine, pobijedio 2-0 i napravio veliki korak prema play-offu Lige prvaka.

Nije to bilo umiranje u ljepoti, pogotovo u prvih 45 minuta u kojem nismo vidjeli udarac u okvir sve do majstorije Danija Olma, koji se nakon odlaska Soudanija pretvara u igrača odluke, igrača koji radi razliku. Kakav je to bio potez mladog dinamovca!

Prima loptu leđima okrenut prema golu, tamo kod centra, prebacuje loptu preko glave, pretrčava dvojicu igrača Astane kao u ubrzanoj snimci i asistira Mariju Budimiru.

Čini se da je u Budimiru Dinamo konačno dobio ono što je tražio godinama, igrača koji će ovakve lopte pospremati u gol. Dobio je Dinamo i pravog nasljednika Soudanija, ali i pravog trenera koji je obećao da njegov Dinamo neće biti sprdnja u Europi.

Pokazuje to i potez u nastavku, kad je Nenad Bjelica u svlačionici ostavio Marija Budimira, strijelca jedinog gola, a ubacio Marija Gavranovića. Zašto?

Astana je počela jako zatvoreno, nakon gola se morala otvoriti, znao je to i Bjelica pa je ubacio hitrijeg napadača i Dinamo je umalo zabio za 2-0, kad je Gavranović napravio upravo ono zašto ga je Bjelica uveo, povukao je kontru i namjestio zicer Olmu.

Sjajno je sve to posložio Bjelica, a mnogi su sa sumnjom gledali kako premješta Olma s njegove prirodne lijeve strane, gdje je igrao Oršić, u sredinu. A onda taj Olmo riješi utakmicu s majstorskom asistencijom i golčinom u nastavku.

Dinamo je igrao europski, čini se da su se u Maksimiru posložile sve 'kockice. Stigli su pravi igrači, sve je to posložio sjajni trener i sve se glasnije priča o Ligi prvaka u Zagrebu. S ovakvom igrom, opravdano!