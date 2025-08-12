Adidas ima velike planove za 'vatrene'! Procurili novi detalji, na gostujućim dresovima - čipka

Hrvatska nogometna reprezentacija mogla bi zakoračiti u novu eru nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Naravno, ''vatreni'' tek moraju osigurati svoje mjesto među 48 reprezentacija koje će nastupiti na Mundijalu, ali su na dobrom putu nakon što su otvorili kvalifikacije s dvije pobjede i gol razlikom od 12-1 protiv Češke i Gibraltara.

A nakon Svjetskog prvenstva Hrvatska bi, tvrdi stranica Footy Headlines, trebala objaviti i suradnju s novim tehničkim partnerom. Godinama je to Nike, u čijim je dresovima Hrvatska osvojila srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. godine.

Međutim, tu bi ulogu od kolovoza 2026. godine trebao preuzeti Adidas, koji navodno već imate velike planove za našu reprezentaciju. Podsjetimo, nedavno smo pisali o novim domaćim dresovima, koji bi na sebi mogli imati glagoljicu.

A Footy Headlines sada je objavio i potencijalni dizajn druge, gostujuće garniture dresova. Oni su tradicionalno u plavoj boji, a njemački proizvođač, tvrdi izvor, planira nešto tamniju nijansu za buduće dresove uz ključan detalj, a to je da bi gostujući dres trebao imati uzorak tradicionalne paške čipke.

