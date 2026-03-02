Fjodor o borbi s Cro Copom: U lipnju bi trebali u ring. Moždani udar? Nije doživio ništa slično...

Fjodor Jemjeljanenjko u nedavnom je intervjuu u Rusiji govorio o dugo najavljivanom boksačkom dvoboju protiv Mirka "Cro Cop" Filipovića. Potvrdio je da su pripreme za potencijalni meč u tijeku te naveo kako bi se borba mogla održati u lipnju, iako službena potvrda organizatora još nije objavljena. Ujedno je odbacio glasine o navodno lošem Mirkovu zdravstvenom stanju.

Na pitanje o aktualnim informacijama vezanima uz boksački okršaj s Cro Copom, Emelianenko je istaknuo:

- Nadamo se. Pripremamo se za to.

'Nije doživio moždani udar'

Dodao je kako je upoznat s planovima da se meč organizira tijekom jednog od hrvatskih praznika.

- Koliko znam, meč žele organizirati u lipnju. Postoji neki turnir na kojem bi naša borba trebala biti glavna. Ipak, to su zasad samo glasine, koliko ja razumijem. Vjerujem da će službena objava doći izravno od organizatora - rekao je te naglasio da, unatoč neizvjesnosti, trenira kao da je borba već potvrđena:

- Da, spremam se.

Osvrnuo se i na zabrinutost dijela fanova zbog Filipovićevih ranijih zdravstvenih problema i moždanog udara koji je pretrpio.

Foto: Instagram

- Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku... To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično - izjavio je.

- Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču.

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima.

- Bilo je govora o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održi naš meč u Japanu Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima.

Iako je sve izgledalo kao da ide prema realizaciji i činilo se da su se oba borca obvezala na spektakl, projekt je propao zbog organizacijskih problema i gubitka dvorana.

Tada se oglasio i Filipović.

- Da budem iskren i ja sam se iznenadio njegovom objavom, bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan i htjeli su boksački egzibicijski meč. Fjodor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli i na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu. U tom trenutku imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fjodor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene. Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne.

Zagreb: Konferencija za medije i najava meča Plazibata i Osara na turniru "Glory Collision 5" u Rotterdamu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U međuvremenu je Emelianenko u jednoj televizijskoj emisiji pozvao Filipovića na egzibicijski boksački meč u Beogradu, istaknuvši kako obojica ondje imaju veliku bazu navijača i kako bi publika u regiji rado vidjela njihov povratak u ring.