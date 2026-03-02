Obavijesti

Sport

Komentari 8
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor o borbi s Cro Copom: U lipnju bi trebali u ring. Moždani udar? Nije doživio ništa slično...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 4 min
Fjodor o borbi s Cro Copom: U lipnju bi trebali u ring. Moždani udar? Nije doživio ništa slično...
Foto: FNC

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima

Admiral

Fjodor Jemjeljanenjko u nedavnom je intervjuu u Rusiji govorio o dugo najavljivanom boksačkom dvoboju protiv Mirka "Cro Cop" Filipovića. Potvrdio je da su pripreme za potencijalni meč u tijeku te naveo kako bi se borba mogla održati u lipnju, iako službena potvrda organizatora još nije objavljena. Ujedno je odbacio glasine o navodno lošem Mirkovu zdravstvenom stanju.

25
Foto: Instagram

Na pitanje o aktualnim informacijama vezanima uz boksački okršaj s Cro Copom, Emelianenko je istaknuo:

- Nadamo se. Pripremamo se za to.

'Nije doživio moždani udar'

 Dodao je kako je upoznat s planovima da se meč organizira tijekom jednog od hrvatskih praznika.

- Koliko znam, meč žele organizirati u lipnju. Postoji neki turnir na kojem bi naša borba trebala biti glavna. Ipak, to su zasad samo glasine, koliko ja razumijem. Vjerujem da će službena objava doći izravno od organizatora - rekao je te naglasio da, unatoč neizvjesnosti, trenira kao da je borba već potvrđena:

- Da, spremam se.

Osvrnuo se i na zabrinutost dijela fanova zbog Filipovićevih ranijih zdravstvenih problema i moždanog udara koji je pretrpio.

Foto: Instagram

- Čitao sam u jednom intervjuu o Mirku... To jednostavno nije istina. Nije doživio ništa slično - izjavio je.

- Prije svega, raspitali smo se o njegovu zdravlju. Sve je pozitivno. Sve je u najboljem redu. On trenira i sprema se za pobjedu u našem velikom meču.

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima.

OVO OBEĆAVA ŠOU Hrvatski nokauter ponovno će 'zapaliti' Poljsku! KSW ispunio želju i upario ga s veteranom
Hrvatski nokauter ponovno će 'zapaliti' Poljsku! KSW ispunio želju i upario ga s veteranom

- Bilo je govora o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održi naš meč u Japanu Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima.

 Iako je sve izgledalo kao da ide prema realizaciji i činilo se da su se oba borca obvezala na spektakl, projekt je propao zbog organizacijskih problema i gubitka dvorana.

Tada se oglasio i Filipović.

- Da budem iskren i ja sam se iznenadio njegovom objavom, bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan i htjeli su boksački egzibicijski meč. Fjodor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori. Tako su razgovori krenuli i na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu. U tom trenutku imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fjodor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene. Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne.

Zagreb: Konferencija za medije i najava meča Plazibata i Osara na turniru "Glory Collision 5" u Rotterdamu
Zagreb: Konferencija za medije i najava meča Plazibata i Osara na turniru "Glory Collision 5" u Rotterdamu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U međuvremenu je Emelianenko u jednoj televizijskoj emisiji pozvao Filipovića na egzibicijski boksački meč u Beogradu, istaknuvši kako obojica ondje imaju veliku bazu navijača i kako bi publika u regiji rado vidjela njihov povratak u ring.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini
Dinamo - Gorica 4-2: 'Modri' su opet pobjegli na +7 Hajduku u borbi za naslov prvaka Hrvatske
RASPUCANI "MODRI"

Dinamo - Gorica 4-2: 'Modri' su opet pobjegli na +7 Hajduku u borbi za naslov prvaka Hrvatske

Dinamo pobjegao Hajduku na sedam bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede nad Goricom 4-2. Dion Drena Beljo zabio je 20. gol sezone, a Luka Stojković ispričavao se navijačima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026