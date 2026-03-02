Obavijesti

LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Nogometaš Goziembah Makuochukwu (24) i Petra Duganžić (49) upoznali su se u Africi dok je on bio na malonogometnom turniru, a ona na putovanju. Nakon kontakta na daljinu, Petra je otišla u Nigeriju gdje su se vjenčali. | Foto: Instagram
