Adios, Luka! Real se oprašta od hrvatskog virtuoza, a Talijani slave dolazak 'čudesnog lidera'

Luka Modrić i službeno je završio 13-godišnju avanturu u Real Madridu. Madriđani su u polufinalu Svjetskoga klupskog prvenstva izgubili 4-0 od PSG-a, a kapetan "vatrenih" u New Jerseyu se oprostio od "kraljevskoga kluba". Odigrao je posljednjih 35 minuta za najveći i najtrofejniji klub današnjice.

Nažalost, Luka se od kluba oprostio na neslavan način - u posljednjoj utakmici za Real Madrid doživio je jedan od najtežih klupskih poraza u posljednjih 13 godina. Hrvatski nogometni maestro danas je najtrofejniji igrač u povijesti Reala, osvojio je čak 28 trofeja na Santiago Bernabeuu.

- Nije to bio željeni kraj, gorak je. Luku neće pamtiti po posljednjoj utakmici nego po mnogim drugim veličanstvenim nastupima jer je on istinska legenda svjetskog nogometa i legenda Real Madrida - izjavio je poslije utakmice trener Reala Xabi Alonso. Čovjek kod kojeg je Luka svaku utakmicu počeo s klupe.

Prilično emotivni bili su i novinari ugledne Marce, koji su o Luki sipali hvalospjeve.

- Za Zadranina je ovo Svjetsko prvenstvo bilo kao utrka s vremenom. Njegova posljednja služba klubu bila je diskretna. Ništa mu više nije trebalo. Modrić nikad nije bio netko tko zahtijeva pljesak, iako je to bila zvučna kulisa na svakom stadionu na koji je kročio. Najposebniji: Santiago Bernabeu. Njegovo osobno igralište, gdje je Hrvat oduševljavao navijače 13 godina. Koloseum koji će sad morati pronaći novog dirigenta za svoja nogometna popodneva - piše Marca.

A već sljedećeg jutra Modrić je počeo novu avanturu. Postao je novi član velikog Milana. Popularni Fabrizio Romano donio je klasični "here we go", jednu od najiščekivanijih vijesti cijelog ljeta, te potvrdio kako se Luka Modrić seli na Apenine. I da će legendarni Santiago Bernabeu zamijeniti velebnim San Sirom.

Trener Milana Massimiliano Allegri svjestan je kakva veličina stiže u njegovu svlačionicu, zna da Milan dobiva novu ikonu. Produženu ruku trenera, vođu svlačionice i čovjeka koji će biti mentor mladim nadama Milana. "Rossoneri" ga nestrpljivo iščekuju, talijanski mediji ovaj su transfer najavili kao jedan od najvećih u posljednjem desetljeću.

Jasno, Luka će poslije Svjetskoga klupskog prvenstva prvo na zasluženi odmor. Allegri ne brine, iskusni talijanski strateg zna koliko će mu Hrvat pomoći u stvaranju moćnog Milana, pa kaže:

- Čekamo Luku Modrića. Dolazi u kolovozu. Riječ je o važnom, izvanrednom igraču. O njemu sve znate, Luki nije potrebno nikakvo posebno predstavljanje - izjavio je Allegri.

Prema informacijama insajdera, hrvatski kapetan u Milanu će zaraditi 3,5 milijuna eura za jednu sezonu, što je mnogo manje nego što je imao u Realu. Ipak, novac mu trenutno nije motivacija, a s obzirom na to da je Modrić i simpatizer Milana, očekivalo se da će smanjiti plaću kako bi pomogao velikom talijanskom klubu.

Lukina priča u Realu je završila, navijači “kraljevskoga kluba” sad hitno moraju pronaći nekog novog idola, novu personu kojoj će se klanjati Santiago Bernabeu. A Milanovi fanovi ne prestaju slaviti. Benvenuto, Luka... 