Obavijesti

Sport

Komentari 28
NOVOPEČENI GOLUPČIĆI

FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda
Foto: Lunilou

Brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina, a na slavlju je bio i Joško Gvardiol sa svojom novom izabranicom Lu

Poznati modni brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina postojanja, a glamuroznu zabavu uveličali su brojni prijatelji, suradnici i poznata lica. Ipak, najviše pozornosti privukao je hrvatski nogometaš Joško Gvardiol, koji je na proslavu stigao u pratnji svoje nove djevojke, studentice veterine Lu Mastrović. Da je njegovo srce zauzeto, otkrili smo na Badnjak, a sada više nije krije svoju novu ljubav.

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Zvjezdani gosti u centru pažnje

Proslava je održana u Zagrebu, a u središtu pozornosti našao se upravo slavni par. Joško i Lu spremno su pozirali s osnivačicom brenda, Izabel Kovačić, i njezinim suprugom Mateom Kovačićem, koji s Joškom igra u Manchester Cityju. Dok su se gosti zabavljali uz DJ-a, a najmlađi uživali u veseloj atmosferi i zabavnom sadržaju, par se opušteno družio s ostalim uzvanicima, potvrđujući tako i obiteljski duh koji brend njeguje. Nezaobilazan trenutak večeri bilo je puhanje svjećica na velikoj rođendanskoj torti, čime je simbolično označen kraj jednog i početak novog poglavlja za uspješni brend.

Foto: Lunilou

U emotivnoj objavi, tim Luniloua zahvalio je svima koji su uveličali njihovu proslavu. "Hvala svima što ste slavili s nama i stvorili tako divnu atmosferu: energija, ljubav, smijeh, svaki razgovor… zahvalni na svemu", stoji u opisu fotografija koje prikazuju nasmijana lica i zdravice.

Priča o održivosti koja traje desetljeće

Podsjetimo, brend Lunilou pokrenut je 2015. godine s vizijom stvaranja održive i organske odjeće. Njihova filozofija temelji se na brizi za okoliš, zbog čega koriste isključivo certificirani organski pamuk. Kroz desetljeće rada, sestre osnivačice uspješno su proširile svoj asortiman s dječje odjeće na kolekcije za odrasle te liniju proizvoda za dom, čime je Lunilou postao sinonim za kvalitetu i održivost na hrvatskoj modnoj sceni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025