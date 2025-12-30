FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Poznati modni brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina postojanja, a glamuroznu zabavu uveličali su brojni prijatelji, suradnici i poznata lica. Ipak, najviše pozornosti privukao je hrvatski nogometaš Joško Gvardiol, koji je na proslavu stigao u pratnji svoje nove djevojke, studentice veterine Lu Mastrović. Da je njegovo srce zauzeto, otkrili smo na Badnjak, a sada više nije krije svoju novu ljubav.

Zvjezdani gosti u centru pažnje

Proslava je održana u Zagrebu, a u središtu pozornosti našao se upravo slavni par. Joško i Lu spremno su pozirali s osnivačicom brenda, Izabel Kovačić, i njezinim suprugom Mateom Kovačićem, koji s Joškom igra u Manchester Cityju. Dok su se gosti zabavljali uz DJ-a, a najmlađi uživali u veseloj atmosferi i zabavnom sadržaju, par se opušteno družio s ostalim uzvanicima, potvrđujući tako i obiteljski duh koji brend njeguje. Nezaobilazan trenutak večeri bilo je puhanje svjećica na velikoj rođendanskoj torti, čime je simbolično označen kraj jednog i početak novog poglavlja za uspješni brend.

U emotivnoj objavi, tim Luniloua zahvalio je svima koji su uveličali njihovu proslavu. "Hvala svima što ste slavili s nama i stvorili tako divnu atmosferu: energija, ljubav, smijeh, svaki razgovor… zahvalni na svemu", stoji u opisu fotografija koje prikazuju nasmijana lica i zdravice.

Priča o održivosti koja traje desetljeće

Podsjetimo, brend Lunilou pokrenut je 2015. godine s vizijom stvaranja održive i organske odjeće. Njihova filozofija temelji se na brizi za okoliš, zbog čega koriste isključivo certificirani organski pamuk. Kroz desetljeće rada, sestre osnivačice uspješno su proširile svoj asortiman s dječje odjeće na kolekcije za odrasle te liniju proizvoda za dom, čime je Lunilou postao sinonim za kvalitetu i održivost na hrvatskoj modnoj sceni.