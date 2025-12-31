Obavijesti

Sport

Komentari 9
VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU PLUS+

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 8 min
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Nije do mene to što u reprezentaciji nema igrača Dinama i Hajduka. Novi ugovor? Sad sam fokusiran samo na SP, rekao nam je izbornik, a dotaknuo se i supertalentiranog Adriana Jagušića

Moramo biti sretni i ponosni, gledajući sa sportske strane, odradili smo vrlo uspješnu 2025. godinu. Odigrali smo 10 utakmica, osam puta pobijedili, po jednom izgubili i remizirali. Elegantno smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, iza nas je godina bez velikih stresova i problema, kaže nam Zlatko Dalić (59).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda
NOVOPEČENI GOLUPČIĆI

FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina, a na slavlju je bio i Joško Gvardiol sa svojom novom izabranicom Lu
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025