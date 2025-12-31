Nije do mene to što u reprezentaciji nema igrača Dinama i Hajduka. Novi ugovor? Sad sam fokusiran samo na SP, rekao nam je izbornik, a dotaknuo se i supertalentiranog Adriana Jagušića
VELIKI NOVOGODIŠNJI INTERVJU PLUS+
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'
Čitanje članka: 8 min
Moramo biti sretni i ponosni, gledajući sa sportske strane, odradili smo vrlo uspješnu 2025. godinu. Odigrali smo 10 utakmica, osam puta pobijedili, po jednom izgubili i remizirali. Elegantno smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, iza nas je godina bez velikih stresova i problema, kaže nam Zlatko Dalić (59).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku