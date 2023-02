Adriano na rođendan pozirao s bujnom Raquel, supruga mu napisala: Želim razvod!

Legendarni brazilski nogometaš Adriano u studenom prošle godine rekao je 'da' djevojci Micaeli Mesquiti. Nerijetko je znao angažirati prostitutke, noćni provodi i alkohol u potocima bili su njegov životni stil, no odlučio je zatomiti svoju 'divlju' stranu. Ipak, samo na 24 dana.

Točno toliko trajao je brak Adriana i njegove supruge, pisali su brazilski mediji. Uslijed velike svađe, legendarni Brazilac odjurio je iz zajedničkog doma i - nestao. Nije se javljao supruzi na mobitel, a dok je ona tugovala i pokušavala mu ući u trag, on je roštiljao, pio i zabavljao se s prijateljima u Vili Cruzeiro, mjestu gdje je odrastao.

Foto: Instagram

Nakon dva dana vratio se doma, uslijedila je nova svađa i konačni raskid. Odlučili su se rastati nakon 24 dana braka. Ipak, njegova novopečena supruga očito se nadala pomirbi, no sve je palo u vodu nakon jedne fotografije koja je izašla na društvenim mrežama. Naime, Adriano je 17. veljače napunio 41 godinu, ali rođendan nije proslavio s Micaelom, već s bujnom crvenokosom djevojkom imena Raquel Bastos.

Foto: Instagram

Njih dvoje pozirali su na jahti i izgledali su poprilično bliski na zabavi na kojoj su pili šampanjac od 3000 eura. Fotografija je osvanula na Instagramu i došla do Adrianove supruge Micaele.

- Oh, kako lijepo! Želim ti svu sreću svijeta. Adriano, pošalji mi papire za razvod.

Bivšem nogometašu Intera ovo očito nije preteško palo, ali Raquel Bastos je za brazilske medije potvrdila kako nema ništa između njih, iako je Adriano htio izlaziti s njom. Makar, po fotografijama i bliskom kontaktu ne bi se tako reklo.

- Želio je izlaziti sa mnom, rekla sam 'Volim skijanje. Hoćemo li vježbati?'. Nikada se nismo ni poljubili, ništa. Prijatelji smo.

Odnos Micaele Mesquito i Adriana je otpočetka bio buran. Ona je bila dio ljubavnog trokuta. Prije godinu dana Adriano je istovremeno bio u vezi s njom i sa studenticom Victorijom Moreirom. Naravno, nisu znale jedna za drugu. No, trokut se raspao pa je ostala samo Micaela. Sad već bivšu suprugu upoznao je prije nekoliko godina i u nekoliko navrata bili su u vezi. Bio je to poprilično buran odnos jer jednom ju je, kako su pisali brazilski mediji, izbacio iz vile uslijed svađe. Sve su izgladili, obećali su se jedno drugome do kraja života ili bolje rečeno, na 24 dana. Izbila je nova svađa i raskid.

Kako pišu brazilski mediji, razlog prekida je njegov način života. Micaela je htjela više vremena provoditi s njom i ostavi alkohol, a on nije mogao bez provoda i druženja s prijateljima.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

To ga je i koštalo veličanstvene karijere. A imao je sve. Razoran šut, jak kao bik i nevjerojatno talentiran. Na vrhuncu karijere imao jedan od najbogatijih ugovora u svijetu nogometa, ali većinu novca je spiskao na noćne provode i alkohol. Iako je nekoliko puta ponovio kako se promijenio i posvetio obitelji, čini se da je to bilo samo kratkotrajnog vijeka.

