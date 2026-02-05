Afera 'Penisgate' postaje sve ozbiljnija, WADA će sve istražiti

Svjetska antidopinška agencija (Wada) u svojoj se 26-godišnjoj povijesti suočila s tisućama pitanja o sportašima koji koriste nedopuštene supstance. Ipak, ono što se dogodilo na konferenciji za medije u Milanu zasigurno je presedan. Po prvi put postavljeno im je pitanje istražuju li navode da si natjecatelji u skijaškim skokovima ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu u penis kako bi letjeli dalje.

Reakcija predsjednika Wade, Poljaka Witolda Bańke, bila je jednako nevjerojatna kao i samo pitanje. S kiselim osmijehom na licu, kratko je poručio novinarima:

​- Skijaški skokovi vrlo su popularni u Poljskoj, stoga vam obećavam da ću to istražiti.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Koliko god ludo zvučalo, iza ove bizarne priče, koju su njemački mediji već prozvali "Penisgate", kriju se ozbiljne optužbe o novoj metodi varanja koja pomiče granice sportskog duha i zdravog razuma.

Aferu je prvi otkrio njemački list Bild, koji tvrdi da su skakači pronašli novi način kako zaobići stroga pravila o opremi. Prema njihovim saznanjima, sportaši navodno koriste metode poput ubrizgavanja hijaluronske kiseline ili parafina u spolovilo, pa čak i stavljanja gline u donje rublje, i to neposredno prije službenih mjerenja. Cilj je privremeno povećati obujam genitalnog područja.

Zašto bi to radili? U skijaškim skokovima svaki je milimetar odijela ključan. Pravila su iznimno stroga, a mjerenja se od ove sezone vrše pomoću preciznih 3D skenera kako bi se spriječile manipulacije. Mjere se uzimaju od najniže točke spolovila, a veći obujam na tom dijelu tijela omogućuje sportašu da dobije šire i komotnije odijelo. To šire odijelo, posebice u području između nogu, stvara efekt "jedra" ili dodatnog krila, što povećava otpor zraka, usporava spuštanje i u konačnici rezultira duljim letom.

Kolika je stvarna prednost, pokazuje i jedna znanstvena studija objavljena u časopisu Frontiers Prema njoj, svaka dva centimetra širine odijela smanjuju otpor zraka za četiri posto i povećavaju uzgon za pet posto. Preračunato u metre, to znači potencijalno čak 5,8 metara dulji skok, napisali su britanski mediji.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

​- Svaki dodatni centimetar na odijelu se računa. Ako vaše odijelo ima pet posto veću površinu, letite dalje - potvrdio je i direktor Svjetskog kupa za skijaške skokove Sandro Pertile.

Wada će istražiti slučaj, ali dokaza još nema

Iako hijaluronska kiselina sama po sebi nije na popisu zabranjenih supstanci, pravila Wade dopuštaju zabranu bilo koje metode koja ugrožava zdravlje sportaša i protivi se duhu sporta. Glavni direktor Wade, Olivier Niggli, priznao je da do sada nije čuo za ovakve metode.

​- Nisam upoznat s detaljima skijaških skokova i kako bi ovo moglo poboljšati izvedbu. Ali ako se bilo što pojavi, istražit ćemo je li povezano s dopingom. Ne bavimo se drugim sredstvima za poboljšanje performansi, ali naš odbor bi svakako provjerio spada li ovo u tu kategoriju - izjavio je Niggli.

Međunarodna skijaška federacija (FIS) za sada tvrdi da nema nikakvih dokaza.

"Nikada nije postojala bilo kakva naznaka, a kamoli dokaz, da je ijedan natjecatelj koristio injekcije hijaluronske kiseline kako bi ostvario natjecateljsku prednost", poručio je direktor komunikacija FIS-a Bruno Sassi.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Sve je počelo skandalom s Norvežanima

Ova nevjerojatna priča nastavak je skandala koji je potresao sport prošle godine. Na Svjetskom prvenstvu 2025. otkriveno je da je norveški tim potajno prepravljao šavove na odijelima svojih skakača u području prepona kako bi dobili na širini. Zbog toga su njihove dvije zvijezde, olimpijski pobjednici Marius Lindvik i Johann André Forfang, suspendirani na tri mjeseca, dok su glavni trener Magnus Brevik i njegov pomoćnik dobili zabranu rada od 18 mjeseci.

Upravo kako bi se spriječili takvi "krojački" zahvati, uvedeni su 3D skeneri za mjerenje sportaša. No, čini se da su neki sada pronašli morbidan način da prevare i najmoderniju tehnologiju. Liječnici upozoravaju da su takvi zahvati opasni. Dr. Kamran Karim, kojeg je citirao Bild, izjavio je da je injekcijama moguće postići privremeno zadebljanje penisa, ali da takvi postupci "nisu medicinski opravdani i povezani su s rizicima".