FOTO Neymar ju prevario 92 puta (?), a ona mu rodila dvoje djece: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer
U listopadu 2023. godine dočekao kćer Mavie.
Par je prošao kroz brojne turbulencije, a u srpnju su dobili drugo dijete, kćer Mel
Neymar i Biancardi nisu bili zajedno kada je Mavie rođena, ali su prošle godine obnovili romantičnu vezu.
Njih su dvoje zajedno odgajali kćer iako nisu bili u romantičnoj vezi, a sad su ponovno skupa unatoč okolnostima zbog kojih su prekinuli u 2023. godini.
Romantičnu vezu započeli su 2021. godine, ali su se neko vrijeme skrivali daleko od očiju javnosti. U siječnju 2022. otkrili su svoju vezu svijetu objavom zaruka, ali nekoliko mjeseci kasnije par je naišao na prvu prepreku.
Neymar je tada bio viđen u javnosti bez zaručničkog prstena, a navodno je prevario Biancardi.
Bili su razdvojeni nekoliko mjeseci, ali obnovili su vezu u siječnju 2023. godine. I sve se činilo sjajno, par je u travnju 2023. otkrio kako je Biancardi trudna.
Međutim, Neymar je u rujnu 2023. snimljen dok je strastveno plesao s dvije nepoznate žene. Nedugo zatim, par je opet prekinuo.
"Svjesna sam što se dogodilo i ponovno sam razočarana," napisala je Biancardi, koja je bila u kasnoj fazi trudnoće.
"S obzirom na moje stanje, trenutačno sam usredotočena isključivo na moju kćer. Neću razmišljati o drugim stvarima," tada je dodala.
Ipak, izgleda kako su Neymar i Bruna razriješili probleme i ponovno javno ističu svoju vezu.
Brazilcu je njezina podrška biti od velike važnosti.
Bruna Biancardi poznata je brazilska influencerka, a bavi se i modelingom.
Na Instagramu ima 14,5 milijuna pratitelja, a rođena je 1994. u Sao Paolu.
Neymar je za Al Hilal odigrao samo sedam utakmica prije nego što je raskinuo ugovor i vratio se u Brazil. Za Santos je odigrao 30 utakmica ove sezone i zabio 11 golova
Biancardi je surađivala s poznatim brendovima poput Louis Vuittona, Off-Whitea i Balmaina.
Njezino bogatstvo, koje je stekla karijerom u modelingu, procjenjeno je na otprilike pet milijuna eura.
Biancardi je nedavno posvetila Neymaru dirljivu objavu na društvenim mrežama.
"Kroz koliko smo faza prošli, zar ne? Neke su bile dobre, neke baš i ne, ali sada razumijem da nas je sve to izvelo na ovaj put," napisala je i dodala...
"Jako sam ponosna na tebe, želim da ostaneš zaigrani dečko pun snova, ti si duhovit i poseban muškarac te partner."
