Agencija Andyja Bare slavi sa Španjolcima: Trojica su prvaci

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka u finalu Svjetskog prvenstva, u kojem je slavila Španjolska nad Argentinom (1-0), društvene mreže preplavile su slavljeničke objave. Jedna od njih stigla je s profila sportske agencije Niagara Sports Company hrvatskog menadžera Andyja Bare, koja je emotivnom porukom čestitala trojici svojih klijenata, španjolskih reprezentativaca, na osvajanju prestižnog trofeja. To su veznjak Dani Olmo, golman Joan García i krilni napadač Víctor Muñoz.

"SVJETSKI PRVACI! Čestitamo @daniolmo @__joangarcia @victormunoz.7, tako smo ponosni na vas!", stoji u kratkom opisu objave agencije sa središtem u Madridu. Komentari pratitelja poput "Campeones" i niza emotikona pljeska i vatre samo su potvrdili opće oduševljenje.

Za agenciju Niagara ovaj je uspjeh tim veći jer su sva tri igrača iz njihove objave bili važni kotačići u stroju španjolske reprezentacije. Dani Olmo i Víctor Muñoz, obojica produkti slavne Barcelonine škole La Masia, potvrdili su talent na najvećoj pozornici, dok je Joan García, također igrač Barcelone, bio pouzdana podrška momčadi. Uspjeh njihovih klijenata odražava se i na samu agenciju, koja je sudjelovala u njihovim velikim transferima, poput Olmova prelaska u Dinamo, Leipzig i Barcelonu i Muñozova u Liverpool.