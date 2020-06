Agueru operirano koljeno: 'Ne znam hoće li igrati Ligu prvaka'

<p>Argentinski nogometni reprezentativac i napadač <strong>Manchester Cityja Sergio Aguero</strong> u Barceloni je bio podvrgnut operativnom zahvatu na lijevom koljenu koje je ozlijedio u nedavnom prvenstvenom dvoboju protiv Burnleyja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pep poslije pobjede protiv West Hama</strong></p><p>Operaciju je izvršio dr. Ramon Cugat koji je u proteklim godinama imao više operativnih zahvata na igračima Manchester Cityja. </p><p>- Sve je prošlo u redu i uskoro ću biti u oporavku. Veliko hvala dr. Cugatu i njegovom timu i svima vama na podršci - napisao je u Tweetu.</p><p>- Kad operativni zahvat bude napravljen, moći ćemo procijeniti koliko će Sergio trebati vremena da nam se ponovno priključi - rekao je u srijedu na konferenciji za medije trener Manchester Cityja Pep Guardiola.</p><p>Osim preostalih osam utakmica u Premier ligi, pred igračima<strong> Manchester Cityja j</strong>e i sudjelovanje na završnom turniru Lige prvaka u Lisabonu, koji je na rasporedu sredinom kolovoza.</p><p>Na pitanje hoće li se Aguero do tada oporaviti, Guardiola je odgovorio sa samo dvije riječi:</p><p>- Ne znam.</p><p>U svim ovosezonskim natjecanjima 32-godišnji argentinski napadač je postigao 23 pogotka za Manchester City i najbolji je strijelac momčadi.</p><p>Za poziciju centralnog napadača Guardiola ima samo jednu pravu alternativu, a to je Brazilac Gabriel Jesus. No, španjolski trener tvrdi da ne može računati na to da će samo jedan igrač popounjavati tu poziciju i igrati 90 minuta svaka tri dana.</p><p>- S ovakvim pripremama to nijedan igrač ne može. No, imamo i druge opcije, igrače koji nisu čisti napadači, ali mogu igrati na toj poziciji, kao što su Raheem Sterling ili Ilkay Gundogan, a i Bernardo Silva može igrati tu poziciju - zaključio je Guardiola.</p>