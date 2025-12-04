Obavijesti

Galerija

Komentari 41
VONN PROVOCIRA

FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih sportskih uspjeha. | Foto: Players.co; instagram.com/players
1/60
Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih sportskih uspjeha. | Foto: Players.co; instagram.com/players
Komentari 41

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025