FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih sportskih uspjeha.
Olimpijska pobjednica pozirala je za novo izdanje Players Magazina u glamuroznom i provokativnom izdanju, bez grudnjaka, čime je oduševila svoje obožavatelje.
Fotografije su stigle nedugo nakon njezinog senzacionalnog povratka na skijaške staze.
U intervjuu za magazin, Vonn je otkrila kako se osjećala nakon povratka: "Sve je napokon sjelo na svoje mjesto. Odluka o operaciji bila je prilika da vratim svoj život natrag," priznala je.
Uspjeh na stazi dao joj je dodatnu vjeru: To je bio dokaz samoj sebi da još uvijek imam ono što je potrebno i da se vjerovanje u sebe isplatilo," rekla je Vonn, koja je u karijeri osvojila tri olimpijske medalje i čak 82 pobjede u Svjetskom kupu.
Istaknula je kako je najveći dar mogućnost skijanja bez bolova: Sama ta činjenica je takav dar. Bez obzira na moje rezultate, ja sam već pobijedila," zaključila je.
A prije nekoliko mjeseci poziranje na crvenom tepihu za američku skijašku legendu Lindsey Vonn pretvorilo se u kaos.
Na dodjeli nagrada ESPY u srpnju odjenula je strapless haljinu brenda Elisabetta Franchi s dubokim izrezom koja je baš nije slušala.
Vjetar joj je nekad radio probleme na snijegu, a sad i na ravnoj podlozi. Haljina je pobjegla pa ju je morala popravljati.
Lindsey se prošle sezone vratila profesionalnom skijanju nakon gotovo šest godina, a u finalu Svjetskog kupa u Sun Valleyu vratila se na postolje.
Vonn je završila na drugom mjestu u posljednjem superveleslalomu sezone u Sun Valleyju u SAD-u.
Time je prvi put nakon 2565 dana završila na postolju, a postala je najstarija skijašica kojoj je to pošlo za rukom.
Jedna od najboljih svih vremena prvotno je otišla u skijašku mirovinu u veljači 2019. s 34 godine nakon što je doživjela tešku ozljedu koljena.
Amerikanka je prošle godine ugradila umjetno koljeno, što ju je preporodilo i potaknulo na povratak profesionalnom skijanju.
Povratničku utrku u Svjetskom odvezla je u prosincu.
A sezonu je završila kao 13. skijašica svijeta u superveleslalomu s 203 boda. Za povratničku sezonu s 40 godina, to nije loše...
"Malo sam starija nego što sam bila. Nitko nije nastupio na Olimpijskim igrama nakon zamjene koljena. S 33 godine držala sam brojne rekorde za najstariju pobjednicu. Tako da ne znam što mogu očekivati, ne želim se opterećivati s očekivanjima. Bilo bi nevjerojatno kada bih pobijedila," rekla je nedavno.
Njezin povratak u Svjetski kup iznenadio je mnoge ljubitelje skijanja, s obzirom da legendarna prvakinja nije dala puno naznaka za to.
"Iskreno, nikad nisam očekivala povratak skijanju. Iznenađena sam koliko i svi ostali," rekla je Vonn.
Nastavila je: "Zaista uživam na ovom putu. Nitko ovo nije izveo, tako da ne znam do kuda mogu dogurati. Oduvijek sam mislila kako je moja karijera gotova."
Objasnila je kako se 2019. morala umiroviti i da to nije bio njezin izbor: 'Moje ozljede su me zadržavale. Nastavila bi sa skijanjem da sam imala tu priliku, ali nakon ove operacije osjećala sam se nevjerojatno. Sva bol je nestala, sve stvari koje su me mučile odjednom su nestale.'
"Pomislila sam, ako se ovako dobro osjećam dok igram tenis i vježbam, što bi se moglo dogoditi na skijama?"
Vonn je ponajbolja skijašica svih vremena. Četiri je puta bila prvakinja Svjetskog kupa, a osvojila je i tri olimpijske medalje i osam odličja na svjetskim prvenstvima.
Poznata je kao 'kraljica brzine' s obzirom na to da je osvojila rekordnih osam malih globusa u spustu i čak pet puta Super-G.
U Svjetskom kupu je od skijašica više ostvarila samo njezina sunarodnjakinja Mikaela Shiffrin, koja je na 99 pobjeda.
Vonn je jedna od samo šest skijašica s pobjedom u pet različitih disciplina Svjetskog kupa. U tom je društvu i Janica Kostelić.
Prije 14 godina odradila je snimanje za ESPN i pozirala kao Sharon Stone u sceni iz filma Sirove strasti. "Bih li prošla kao dvojnica", upitala je obožavatelje.
Amerikanka je skijaška ikona i ima čak 2,4 milijuna pratitelja na Instagramu, gdje često objavljuje detalje iz privatnog, ali i profesionalnog života.
Nije stala s treninzima ni dok je muku mučila s koljenom i zdravljem, stoga nije čudo što je i s 40 godina u sjajnoj tjelesnoj formi. U nastavku pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Vonn u srpnju 2024. na ESPY dodjeli nagrada.
Sudjelovala je i u promociju OI-ja u Parizu.
Vonn 2021. godine.
U travnju se, nedugo nakon operacije koljena, pojavila na Laureus nagradama.
Lindsey Vonn 2019. godine.
Nikad joj nije bio problem biti u središtu pozornosti.
Svi ju je gledali na dodjeli NHL nagrada 2018. godine.
Te se godine pojavila i na premijeri filma Mile 22.
A mnoge je zadivila nekoliko mjeseci ranije pojavom na premijeri filma "Špijun koji me napucao''.
2017. je ukrala pažnju na premijeri filma 'Pirati s Kariba'.
A godinu ranije oduševila je elegantnom bijelom haljinom.
Lindsey Vonn 2015. godine.
Vonn 2010. godine.
