'Air Vušković'! Hrvatski stoper dominira u ligama 'petice'. U leđa mu gledaju svjetske klase

Ime Luke Vuškovića (18) sve se glasnije spominje u nogometnom svijetu. Mladi hrvatski stoper je nakon sjajne prošle sezone u Belgiji nastavio i u novoj sezoni i to na puno ozbiljnijoj razini. Jedan je od najboljih igrača HSV-a, koji se ove sezone vratio u Bundesligu, a u zadnjoj utakmici hrvatske U-21 reprezentacije protiv Ukrajine pokazao je koliko je moćan i dominantan. Da mu je samo nebo granica, pokazuje i jedan statistički podatak.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Naime, Luka Vušković je s 18 godina drugi po broju osvojenih zračnih duela u top 5 liga u Europi! Nevjerojatno je dominantan u zraku i to u ligi u kojoj sve vrvi fizički dominantnim igračima. Ima sjajan tajming za skok, ne plaši se kontakta i jako dobro koristi svoje tijelo za duele. U prosjeku osvaja 7,25 zračna duela po utakmici uz je čak 85 posto uspješnosti. Iza njega su ostale svjetske stoperske zvijezde poput Van Dijka, Rubena Diasa, Militaa, Salibe... Rijetko je koji stoper s 18 godina dominirao zrakom kao Vušković sada i to u jednoj od najzahtjevnijih liga svijeta.

Pogledajte statistiku Luke Vuškovića

Foto: Sofascore za 24sata

Čini se kako je Tottenham ugrabio pravog dragulja i kako ga na pravi način oblikuje. Spursi su ga poslali na posudbu u klub u kojem će dodatno stasati i dobiti prijeko potrebno iskustvo. Posudba je za sada pun pogodak jer je Vušković nezamjenjiv u obrani HSV-a, a prema Sofascoreu je trenutačno i najbolje ocijenjeni igrač njemačkog prvoligaša s ocjenom 7,60. Još jedna od njegovih velikih vrlina je obrana 1 na 1. U dosadašnjem dijelu njemačkog prvenstva predribali su ga samo jednom.

Hrvatska ima velikog talenta u svojim redovima i igrača koji bi uskoro mogao postati stup obrane A reprezentacije. Tako mlad pokazuje koliko je siguran s loptom te koliko je važan za sve svoje momčadi u obrani. Svjetsko prvenstvo se bliži, a ako nastavi s ovakvim igrama, velike su šanse da otputuje za Sjevernu Ameriku.