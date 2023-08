Aj ti na spavanje: Joshua brutalno nokautirao Finca!

Trebala je to biti 'bitka za Britaniju' i boksačka poslastica godine. Impozantna londonska O2 Arena bila je rasprodana tjednima unaprijed, svi su nestrpljivo iščekivali sraz titana, ali samo tjedan dana uoči spektakla, veliki šok. Dillian Whyte pao je na doping testu i meč s Anthonyjem Joshuom je propao!

Glavom o zid lupali su organizatori, ostali su bez glavnog meča priredbe koji je i rasprodao cijelu dvoranu. Tražili su rješenje '5 do 12', pojavila se i mogućnost da bi mogao uskočiti Filip Hrgović, ali nekoliko dana uoči meča poziv je stigao Fincu Robertu Heleniusu, a on je to bez razmišljanja prihvatio i spasio organizatore. Odradio je solidan meč, pružio jako dobar otpor Joshui, ali u sedmoj rundi otišao na spavanje.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Anthony Joshua brutalno je nokautirao Heleniusa i došao do 26. pobjede u karijeri. Ključan trenutak meča vidjetli smo u sedmoj rundi kada je finskog boksača stjerao uz konopce pa silovitim desnim direktom pogodio ga u glavu. Helenius je pao kao pokošen i otišao u duboki san.

Joshua je u meč ušao dizelaški. Krakati i žilavi Helenius stvarao mu je velike probleme s dugačkim rukama. Nekoliko puta mu je opasno zaprijetio, a Joshua nije dobro izgledao. Promašivao je, nije uspijevao ozbiljnije zaprijetiti protivniku, no bio je strpljiv. Iz runde u rundu pojačavao je ritam, a Finac je djelovao sve umornije. Boksač iz Watforda je u sedmoj rundi pokazao kakav dinamit posjeduje. Projektilima ga je uzdrmao pa potom nokautirao. Helenius je na trenutak ostao nepomično ležati, ali ubrzo je došao k sebi i zagrlio se s Joshuom.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Joshua se polako vraća iz ponora nakon dva poraza od Oleksandra Usika. Bio je tada svjestan da je pred njim dugačak put ka pojasu, ali prečaca nije bilo. Prije četiri mjeseca jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je Jamesa Franklina, a nakon Heleniusa, mora srušiti još jače ime kako bi opet ušao u krug boraca koji konkuriraju za pojas. Sljedeća meta trebao bi biti Deontay Wilder, bivši svjetski prvak koji također opet traži put ka vrhu.