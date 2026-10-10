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Ajax kiksao uoči dolaska u Split

Piše HINA,
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Ajax kiksao uoči dolaska u Split
Foto: Profimedia
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Ajax se pred Hajduk spotaknuo i protiv NEC-a uzeo samo bod, a Poljud čeka ranjeni velikan

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Uoči dolaska na Poljud i utakmice protiv Hajduka u prvom kolu Konferencijske lige nogometaši Ajaxa su osvojili bod u domaćoj Eredivisie. U osmom kolu Ajax je pred svojim navijačima remizirao 1-1 s  NEC Nijmegenom.

Ajax je poveo već u sedmoj minuti golom Nigerijca Arokodarea. Nije dugo prošlo, a gosti iz Nijmegena su uspjeli izbrisati zaostatak. S bijele točke Chery je pogodio za 1-1 u 19. minuti. 

Golove pogledajte OVDJE.

Sve do kraja mreže su mirovale čime je Ajax izgubio treći put u prvenstvu ove sezone. Cijelu je utakmicu za goste iz Nijmegena, koji će 22. listopada gostovati kod Dinama u Europskoj ligi, odigrao hrvatski nogometaš Darko Nejašmić. Dvoboj Hajduka i Ajaxa igra se na Poljudu u četvrtak.

Marko Pjaca je igrao do 55. minute za Twente koji je remizirao 1-1 u Sittardu s Fortunom. Na ljestvici vodi Feyenoord s 20 bodova. Po 19 su osvojili PSV Eindhoven i AZ Alkmaar, dok je četvrti Twente sa 17. Na petom je mjestu Ajax s 15 bodova te ima četiri pobjede, tri remija i jedan poraz.

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