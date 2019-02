Ajmo, mladi dinamovci! Klinci love osminu finala Lige prvaka

Tko će dalje u Europi, mi ili seniori? Ma idemo i jedni i drugi do kraja, sve je moguće - pričao je Luka Pavlak, 'desetka' mlade Dinamove momčadi koja u svoje europsko proljeće ulazi u utorak u 14 sati u utakmici s moskovskim Lokomotivom.

Dinamova omladinska škola poznata je kao jedna od najboljih u Europi i na svijetu, svake godine ona iznjedri neka nova imena, talentirane klince koji postanu nositelji prve momčadi. Trener Igor Jovičević i ove sezone ima odličnu ekipu s kojom je u lovu na osminu finala Uefine Lige mladih. Ako na Hitrec-Kacijanu pobijede Lokomotiv, ući će među 16 najboljih juniorskih momčadi Europe.

[video: 1204480 / ]

Glavne nade i u današnjem će dvoboju biti talentirani klinci Dinko Horkaš, Bartol Franjić, Josip Šutalo, Marko Gjira, Antonio Marin, Mario Ćuže i Roko Baturina koji su zimske pripreme proveli sa seniorima u turskom Beleku, ali i sjajni veznjaci poput Edina Julardžije i Luke Pavlake koji nisu putovali u Tursku ali su osjetili kako je to biti među prvom momčadi.

- Dinamovac sam od djetinjstva, kao i svaki dečko rođen ovdje sanjam dan kada ću nastupiti za seniore Dinama. Uzor? Samo Luka Modrić, pored njega mi doista ne trebaju nikakvi inozemni uzori. Ne zanima me još nikakav odlazak u inozemstvo , sada razmišljam samo o Dinamu - rekao nam je u posljednjem razgovoru Pavlak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S njim igra talentirani Julardžija koji je od prvoga dana član Dinama, a prije pet godina je odbio Chelsea.

- U Dinamo sam stigao sa šest godina. Rastao sam uz Modrića, Sammira i Mandžukića, njihove sam dresove nosio po igralištima, tako da su to heroji mog djetinjstva kao dinamovca. Luka Modrić je čudesan, najbolji na svijetu, ali mi imamo još svjetskih klasa poput Rakitića. Savjete tražim od tate, a sam sebi sam najveći kritičar - rekao je Edin koji je krajem prošle godine debitirao za seniore u prijateljskoj utakmici sa Širokim Brijegom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čim je krenula utakmica samo sam se koncentrirao na ispunjenje trenerovih zahtjeva, pa treme više nije bilo. Nisam prošao nikakvu inicijaciju, ali bih nosio lopte, bočice s vodom ili neke stvari kada god bi to trebalo. Ipak sam bio najmlađi, to je red, sasvim normalna stvar - rekao nam je tada.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na vratima Dinama bit će Dinko Horkaš, danas najbolji igrač Druge lige koji često trenira sa seniorima.

- Najjače loptu udara Hajrović, njegove su bombe za sve vratare pravi izazovi, baš ima razoran udarac. Uzori su mi Buffon i Ter Stegen, ponajviše jer obojica odlično igraju nogom - rekao je Horkaš koji se sigurno nada golovima svog suigrača Roka Baturine koji predvodi napad Dinama. On je u Dinamo stigao iz Hajduka prije dvije godine, a otac mu je nekadašnji reprezentativni napadač Mate...

- Zezaju li me u Splitu što igram za Dinamo? Haha, zavisi kako gdje. U mom me kvartu svi znaju i tu nema nikakvih problema, ali se drugim adresama treba paziti neugodnih situacija, svjestan sam toga i sve je kako treba. Moj najveći nogometni kritičar je - mama. Tatu kao igrača pamtim po pričama nekih ljudi, ali sam gledao i nekoliko videa kada je još igrao. Ipak, ne sjećam ga se previše kao igrača.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Baturini su napadački uzori Drogba i brazilski Ronaldo, a najbolji je Hrvat za njega - Luka Modrić.

Leon Šipoš je Varaždinac koji je prošle sezone nastupao za Goricu u Drugoj ligi, igra u vrhu napada, a spada među prave dinamovce od malih nogu...

- Oduvijek sam Dinamovac, a kao dijete najviše sam se veselio dvobojima Varteksa i Dinama. Dinamovci koje najviše pamtim iz mladosti su Mandžukić i Modrić, ali najbolji je ipak Luka. Volio bih se prvo izboriti za mjesto u Dinamu, a onda tek okusiti inozemstvo. Volio bih jednoga dana zaigrati bilo gdje u Ligi petice - rekao je Šipoš.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedan od napadača na koje itekako treba obratiti pozornost je i Mario Ćuže. On je u Dinamo stigao iz Metkovića gdje je branio boje Neretve.

- U Dinamu sam pet godina, tu mi je odlično. Metković je pravi sportski grad, stalno imamo prave nogometaše, rukometaše, košarkaše... Da, malo me doma zezaju jer kao Dalmatinac igram za Dinamo, ali sve je dobro. Prije sam bio Hajdukovac, a sada mi je ipak draži Dinamo. Cilj svakog klinca je debitirati za prvu momčad, za to i ja živim svaki dan. Uzori su mi Cristiano Ronaldo i Luka Modrić, on nam svima može biti dokaz kako se iz male sredine korak po korak može doći na vrh svijeta - rekao je Ćuže koji uz sebe u momčadi ima još jednog bivšeg 'Neretvanca'. Josip Šutalo je stoper.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Davno smo igrali tamo, pa se opet skupa našli u Dinamu. Nemam nogometnim uzora, a nekako su mi najdraži Serio Ramos i Barcelona. Znam da je malo čudno, ali tako je. Najbolji igrač svijeta je Luka Modrić, najbolji hrvatski stoper Dejan Lovren, a kao klinac sam se uvijek divio Ćorluki - rekao nam je Šutalo.

Ovi igrači će Dinamo pokušati odvesti u osminu finala Lige prvaka. O prolasku odlučuje samo jedna utakmica, a svoje mjesto među 16 najboljih su već osigurali Atletico Madrid, Barcelona, Liverpool, Porto, Ajax, Hoffenheim, Real Madrid i Manchester United.