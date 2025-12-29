Obavijesti

Galerija

Komentari 51
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
Atraktivna nekretnina velika je 220 kvadrata i ima lođu od 29 kvadrata na vrhu nove zgrade u Tkalčićevoj ulici, piše JL | Foto: PIXSELL/tkalciceva.com
1/25
Atraktivna nekretnina velika je 220 kvadrata i ima lođu od 29 kvadrata na vrhu nove zgrade u Tkalčićevoj ulici, piše JL | Foto: PIXSELL/tkalciceva.com
Komentari 51

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025