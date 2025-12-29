FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list
Atraktivna nekretnina velika je 220 kvadrata i ima lođu od 29 kvadrata na vrhu nove zgrade u Tkalčićevoj ulici, piše JL
| Foto: PIXSELL/tkalciceva.com
Atraktivna nekretnina velika je 220 kvadrata i ima lođu od 29 kvadrata na vrhu nove zgrade u Tkalčićevoj ulici, piše JL
|
Foto: PIXSELL/tkalciceva.com
Atraktivna nekretnina velika je 220 kvadrata i ima lođu od 29 kvadrata na vrhu nove zgrade u Tkalčićevoj ulici, piše JL
| Foto: PIXSELL/tkalciceva.com
Riječ je o novoj zgradi visoke kvalitete građene CLT sustavom visoko otpornim na potrese, požare i jak vjetar. U potpunosti je izgrađena od prirodnih materijala poput lameliranog drva koje ne gori i čelika.
| Foto: tkalciceva.com
Nalazi se preko puta Kaptol Centra, s pogledom na vinograde prema zapadu i Zagrebačku katedralu prema jugoistoku
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Ima najviši energetski razred A+. Modrićev se stan sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, kućnog ureda, gospodarskog prostora, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata, kao i dva pripadajuća garažna mjesta
| Foto: tkalciceva.com
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Cijena kvadrata prilikom rezervacije mogla je biti između 6000 i 7000 eura.
| Foto: tkalciceva.com
Foto tkalciceva.com
Zgrada inače ima još šest stanova upola manje kvadarture i tri poslovna prostora
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Podsjetimo, nakon što se Modrić na Santiago Bernabeu oprostio od Realovih navijača, mnogi su ga željeli vidjeti na Maksimiru u dresu Dinama...
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto tkalciceva.com
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Ipak, Modrićeve je usluge zakapario Milan koji ga je doveo u svoje redove.
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Foto tkalciceva.com
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Na oduševljenje tamošnje javnosti.
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto tkalciceva.com
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto tkalciceva.com