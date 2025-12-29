Užas u Nigeriji. Anthony Joshua imao tešku prometnu nesreću, dvoje ljudi poginulo u sudaru

Svijet boksa potresla je vijest o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je u ponedjeljak u Nigeriji sudjelovao britansko-nigerijski boksač Anthony Joshua. U stravičnom sudaru njegova vozila i kamiona na autocesti Lagos-Ibadan smrtno su stradale dvije osobe, dok je bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, srećom, zadobio samo lakše ozljede. Joshua je boravio u domovini svojih roditelja na odmoru, javljaju britanski mediji.

Do nesreće je došlo u ponedjeljak u prijepodnevnim satima, oko 11 sati, na izrazito prometnoj dionici autoceste Lagos-Ibadan u mjestu Makun, nigerijska država Ogun. Prema dosad dostupnim informacijama i izvješćima lokalnih medija, Lexusov terenac u kojem se nalazio Joshua, izravno se zabio u zaustavljeni kamion. Boksač je putovao u konvoju od dva vozila, a u drugom automobilu, marke Pajero, nalazili su se članovi njegova osiguranja. U trenutku sudara, 36-godišnji boksač sjedio je na stražnjem sjedalu.

​- Bio je to konvoj od dva vozila. Joshua je sjedio iza vozača, a pokraj njega je bila još jedna osoba. Uz vozača je bio i suvozač, što znači da su u Lexusu koji se zabio bile četiri osobe - ispričao je jedan od očevidaca.

Opisao je kako su on i drugi svjedoci odmah krenuli spašavati unesrećene i panično zaustavljati druga vozila kako bi im pomogla. Nekoliko minuta kasnije na mjesto nesreće stigli su i službenici Federalnog tijela za sigurnost na cestama.

Unatoč silini udarca, Anthony Joshua je, prema svim informacijama, zadobio samo lakše ozljede i izvan je životne opasnosti. Na internetu su se ubrzo pojavile i fotografije koje prikazuju boksača kako sjedi u potpuno uništenom vozilu, okružen razbijenim staklom i vidno potresen. Slavni sportaš boravio je u Nigeriji na zasluženom odmoru nakon nedavne pobjede nokautom protiv Jakea Paula, koju je ostvario 19. prosinca u Miamiju.