Šego i čudesni Kauboji razbili Makedonce za drugi krug SP-a

ČERVAR: KLJUČNA UTAKMICA

- Imamo četiri boda, ali moramo biti oprezni. Naš prvi zadatak je OI 2020. Neće biti jednostavno, ali mnoge reprezentacije žele samo to. Igramo s Makedonijom, to neće biti nimalo lagana utakmica. Ne smijemo se zadovoljiti s četiri boda. Sada moramo zadržati ritam. Moram kao trener tražiti više, kad ciljamo više moramo više i dati. Ima prostora za napredak, moramo još biti čvršći u obrani - rekao je hrvatski izbornik Lino Červar.

Prokomentirao je i Kiru Lazarova, najveće makedonsko ime.

- Inače ne izdvajam pojedince, no Kiril Lazarov je iznimka. On je najveći kojeg sam trenirao u svojoj karijeri. Dok drugim sportašima s godinama splasne motivacija, njemu raste. On uvijek želi više, bolje i ima nevjerojatan pobjednički mentalitet. Jako je talentiran, no njegov uspjeh je kombinacija samoodricanja, treninga, kreativnosti, strpljenja i pobjedničkoga karaktera. Ja sam njegov prvi inozemni trener i znam ga od početaka. On je primjer mladim igračima kako produljiti svoju karijeru - zaključio je Lino.