Ajmo naši! Barakude pobjedom protiv Nizozemske otvorile EP

Sjajni rezultati u hrvatskom sportu nastavljaju se i dalje, a za to su zaslužni vaterpolisti koji su u Barceloni na Europskom prvenstvu upisali pobjedu u prvom nastupu. Barakude su bile bolje od vaterpolista Nizozemske 15-8, i to bez najboljeg igrača svijeta Sandra Sukna koji već mjesecima ne nastupa zbog problema sa srcem

Svjetski prvaci su bez podcjenjivanja ušli u utakmicu, a to je dovelo do toga da je nakon samo četiri i pol minute igre već bilo 4-0 za Hrvatsku, a prednost je rasla sve do sredine treće četvrtine kada je bilo 10-3. U posljednjoj četvrtini Hrvati su se malo opustili, a to su Nizozemci iskoristili zabivši četiri gola, isto kao i u prethodne tri četvrtine.

Ante Vukičević je s četiri gola bio najefikasniji u hrvatskoj reprezentaciji, Josip Vrlić i Maro Joković dodali su po tri, Loren Fatović dva, a Luka Lončar, Anđelo Šetka i Javier Garcia po jedan pogodak. U sastavu Nizozemske je Robin Lindhout postigao tri gola, dok je još pet igrača postiglo po jedan.

U 2. kolu Hrvatska će u srijedu od 11 sati igrati protiv Turske.