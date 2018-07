'Barakude' okrenule Crnogorce za polufinale EP-a: A sad Srbi!

Nakon velike borbe u vaterpolskom klasiku broj 17. protiv Crne Gore, Barakude su uspjele pobijediti (9-7) i proći u polufinale gdje nas čeka još jedan veliki dvoboj, protiv aktualnog Europskog prvaka Srbije. Presudila je velika serija od 4-0 u zadnjoj četvrtini, a poslije smo utakmicu mirno priveli kraju.

Nije obećavajuće počelo za naše vaterpoliste koji su dosta usporeno ušli u utakmicu. Na taj pristup igre su nas natjerali Crnogorci koji su igrali jako prljavo i čvrsto na što naši nisu imali odgovor. Držala je Crna Gora vodstvo do treće četvrtine i to po dva razlike, ali onda kreće buđenje naših koji su opet pokazali veliki karakter.

Impresivnom serijom od 4-0 krajem treće i početkom zadnje četvrtine svjetski prvaci su napokon došli do prvog vodstva na utakmici i to držali do kraja utakmice za konačnih 9-7. Najbolji kod Barakuda bio je Ivan Buljubašić zabivši dva gola, a po jedan gol su zabili Šetka, Macan, Fatović, Vukičević, Lončar, Joković, Bušlje dok je Marko bijač skupio sedam obrana. Kod Crne Gore tri igrača su po dva puta tresla mrežu, a to su Petković, Ivović i Janović.

Hrvate će tako u polufinalu čekati Srbija, koja je u četvrtfinalu pobijedila Mađarsku. Susret je na rasporedu u četvrtak u 20:30...