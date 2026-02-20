Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!

Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Poljskoj klizačici Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara s Amerikankom Kristen Santos-Griswold. Odveli su je na nosilima.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Utrka je nakon sudara Poljakinje i Amerikanke prekinuta, a zbog velike količine krvi doktori su je prekrili plahtama
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Dobra vijest je da je po izlasku publici pokazala "palac gore", sugerirajući da će biti sve u redu
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
Foto Jumeau Alexis/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Hrvatske reprezentativke u brzom klizanju na kratke staze Valentina Aščić (27) i Katarina Burić (29) svoj su nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu okončale ispadanjima u četvrtfinalu discipline 1500 metara
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
I Aščić i Burić su zauzele peto mjesto u svojim skupinama, a plasman u polufinale osiguravalo je jedno od prva tri mjesta uz četiri najbrže četvrtoplasirane iz šest skupina
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Johannes Dale-Skjevdal iz Norveške pogodio je savršenih 20 od 20 metaka na streljani i tako odnio pobjedu u muškom biatlonu na 15 km sa skupnim startom na Zimskim igrama u Anterselvi.
| Foto: Matthew Childs/REUTERS
Dale, koji je prije dvije godine dodao i prezime svoje supruge Skjevdal, odradio je utrku života i osvojio prvu olimpijsku medalju u životu. Njegovom pobjedom Norvežani su na ovim Igrama stigli do rekordnog, 17. zlata čime su premašili svoj rekord od 16 odličja iz Pekinga
| Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
Foto ELOISA LOPEZ/REUTERS
Foto PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS
Njemica Daniela Maier postala je olimpijska prvakinja u slobodnom skijanju disciplini kros Livignu, pobijedivši u finalu ispred Švicarke Fanny Smith i braniteljice naslova iz Pekinga Šveđanke Sandre Naeslund.
| Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
Maier (29) je preuzela vodstvo odmah na početku finala i s lakoćom pobijedila. Smith i Maier podijelile su broncu prije četiri godine na Olimpijskim igrama u Pekingu
| Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
Foto DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Kinez Wang Xindi osvojio je zlato u akrobatskim skokovima u slobodnom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Livignu.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Švicarac Noe Roth, aktualni svjetski prvak, osvojio je srebro, dok je Kinez Li Tianma bio brončani.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Amerikanac Alex Ferreira (31) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u slobodnom skijanju u disciplini "halfpipe" na ZOI u Livignu.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Ferrerira je za svoj najbolji nastup u finalu dobio ocjenu 93.75, 0.75 više od srebrnog Estonca Henryja Sildarua (19), dok je broncu osvojio Kanađanin Brendan Mackay (28) sa 91.00 bodova
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Nizozemka Antoinette Rijpma-de Jong (30) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u brzom klizanju na 1500 metara na ZOI u Milanu.
| Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Svjetska prvakinja u ovoj disciplini iz 2023. godine do najvećeg je uspjeha u karijeri stigla s vremenom 1:54.09 minuta, samo šest stotinki zaostala je srebrna Norvežanka Ragne Wiklund (25), a 31 stotinku brončana Kanađanka Valerie Maltais (35)
| Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Foto Piroschka van de Wouw/REUTERS
Nizozemsa štafeta u brzom klizanju na kratke staze u sastavu Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer i Friso Emons osvojila je naslov olimpijskih pobjednika u utrci na 5000 metara na ZOI u Milanu.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS