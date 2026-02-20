Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GALERIJA DANA NA ZOI

Poljakinji rasjekli lice, Hrvatice bez polufinala, Norvežani oborili rekord po broju zlata!

Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord
Short Track Speed Skating - Women's 1500m - Quarterfinals
Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
1/33
Današnji dan Zimskih olimpijskih igara obilovao je zanimljivim događajima. Poljakinji Kamili Sellier klizaljka je rasjekla lice nakon sudara, hrvatske predstavnice ostale su bez polufinala u klizanju, a Norvežani oborili rekord | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026