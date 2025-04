Akcija darivanja krvi, navijači poručili Rakitiću: 'Borite se i ginite u subotu, mi smo uz vas'

Na Poljudu je održana tradicionalna akcija darivanja krvi u organizaciji splitskih sportskih novinara, koju podržava i Hajduk, i to ne samo deklarativno, nego i konkretno. Osim poklon dresa Marka Livaje i ulaznica za derbi s Dinamom, akciju je svojim dolaskom podržao i Ivan Rakitić te članica uprave Marinka Akrap i predsjednik Ivan Bilić, koji je dao krv.

Darivatelji krvi i zdravstveno osoblje posebno su se obradovali Rakitiću, koji je za potrebe akcije osigurao butelje svog vina koje je i potpisao te im time dao posebnu vrijednost. Spremno je pozirao sa svima koji su to zatražili, a potpis na gipsu dobio je i mladi nogometaš Omladinca i MNK Hajduka Roko Jurić, koji je dopratio majku Gordanu na akciju:

- Nisam se nadao da ću ga sresti, a kamoli da ću dobiti potpis. Raketa je čudo, a meni je posebno drag jer obojica nosimo broj 11 – kazao je Roko.

Na tradicionalnu akciju na Poljudu liječnica i sestre uglavnom su stigle u majicama Hajduka, kao i brojni navijači koji su došli na akciju te su imali poruke za igrače:

- Samo se borite, napadnite i ostavite srce na terenu i to je to. Na tribinama će gorjeti, mi ćemo napraviti svoje, sve ostalo je na vama - poručio je Goran najiskusnijem igraču Hajduka Rakitiću.

- Imate na Poljudu dva derbija s konkurentima i još dva gostovanja kod fenjeraša. Da nam je netko ponudio ovako nešto prije prvenstva svi bismo prihvatili, a sada svi grintaju da nema igre. Kako ćeš igrati kad su u četiri utakmice tri puta igrali s igračem manje - kazala je navijačica Hajduka Lara i nasmijala Rakitića.

Čim je predsjednik Bilić legao na krevet za davanje krvi netko od navijača je dobacio:

- Ajde, neka je predsjednik pokazao da u njemu ima krvi, ali bolje bi bilo da je pokazao zube i suprotstavio se HNS-u i sudačkoj mašineriji...

Predsjednik nije davao izjave, no u neformalnom razgovoru s navijačima koji su došli dati krv kazao je kako ne može vjerovati da je sudačka komisija podržala drugi žuti karton Roku Brajkoviću, pogotovo nakon što je sudački ekspert Damir Skomina kazao kako za njega prvi start nije bilo dovoljan za kaznu. Kao i da vjeruje u momčad...

- Ako predsjednik daje krv znači da nije pio tablete za smirenje nakon utakmice u Osijeku - prigodno je primijetio drugi navijač i poentirao:

- Samo da ih ne pije nakon Dinama....

Organizatori akcije osigurali su poklone za sve koji su pristupili akciji, a predsjedniku su poklonili nekoliko dodatnih flaša piva, da nazdravi nakon pobjede... Osim uobičajenih poklona na akciji su najsretniji dobili ulaznice za derbi i dres Marka Livaje. Puno veći interes bio je za dres nego za ulaznice, što je i očekivano.

- Dres je dres, pogotovo Livajin, a imam i pretplatu, tako da nije bilo dileme - kazao je Slaven, koji vjeruje u Rakitića, Livaju i društvo:

- Toliko se toga lošega dogodilo u zadnje vrijeme da nesreći jednostavno mora doći kraj. I financije, i loše odrađeni prijelazni rok, i tri crvena kartona u četiri zadnje utakmice... Sad svi skupa moramo zaboraviti na sve što je bilo do sada, četiri su utakmice do kraja, bolje rečeno do raja...

Na Poljudu je kao i obično bilo prometno, najzaposleniji je bio glasnogovornik kluba Božidar Pavković koji je balansirao između novinara koji su tražili vijest o rupturi lista Jana Mlakara za kojeg je sezona završila, službenog snimanja povratnika Marija Maloče, objave vijesti o rasprodanom Poljudu za derbi, asistenciji predsjedniku Biliću i gospođi Akrap, koja je otkrila kako će Hajduk u sljedećoj sezoni dobiti nove garniture dresova, ali detalje nije željela otkrivati...

