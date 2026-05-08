FOTO 'Kardashianka iz Novog Pazara' zaludjela je snagatora. Nije tražio ni predbračni ugovor

Larry 'Wheels' Williams i Šejla Đaković, poznati par sa društvenih mreža, vjenčali su se u veljači 2024. godine. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na nekoliko milijuna dolara, a unatoč tome, nije imao potrebnu dogovoriti predbračni dogovor sa suprugom. Poručio je kako joj vjeruje i da nema potrebe za ugovorom
Američki snagator, bodybuilder i internetski fenomen Larry "Wheels" Williams (31) i influencerica srpskih korijena Šejla Đaković vjenčali su se u veljači 2024. godine.
Američki snagator, bodybuilder i internetski fenomen Larry "Wheels" Williams (31) i influencerica srpskih korijena Šejla Đaković vjenčali su se u veljači 2024. godine.
Par se upoznao u Dubaiju, a prvi korak napravio je Larry, koji je Šejli poslao poruku na Instagramu.
U jednom je intervjuu priznao kako je imao sreće što je uopće vidjela njegovu poruku i odlučila odgovoriti.
Nakon nekoliko godina veze, zaručili su se u listopadu 2022. godine, a Šejla je nakon udaje uzela suprugovo prezime Williams.
Iako im je glavna adresa u Los Angelesu, par često posjećuje Srbiju, odakle Šejla vuče korijene.
Larry je tako imao priliku upoznati se s lokalnim običajima, a jednom su prilikom bili i na svadbi u Despotovcu.
Larry Wheels, pravim imenom Larry Williams, rođen je trećeg prosinca 1994. godine u Bronxu, New York. Njegov životni put bio je sve samo ne lagan; odrastao je u siromaštvu, a dio djetinjstva proveo je u udomiteljskim obiteljima i na karipskom otoku Saint Martin.
Cilj mu je, kako je sam rekao, bio postati veći i jači kako ga nitko ne bi maltretirao i kako bi se mogao obraniti.
Sa 14 godina počeo je vježbati, isprva koristeći improvizirane utege poput betonskih blokova spojenih metlom. Nakon povratka u New York, zaposlio se kako bi si mogao priuštiti članarinu u teretani.
Njegova nevjerojatna posvećenost i radna etika ubrzo su ga pretvorile u jednog od najdominantnijih sportaša snage svoje generacije. Njegova karijera je impresivna i raznolika. Wheels je postavio nekoliko svjetskih rekorda u powerliftingu, a široj javnosti postao je poznat 2017. godine kada je u tri discipline podigao ukupno više od 1000 kilograma.
Osim u powerliftingu, uspješno se natječe i u bodybuildingu, strongman natjecanjima te u obaranju ruke. Danas je Larry jedna od najutjecajnijih osoba u svijetu fitnessa, s više od pet milijuna pratitelja samo na Instagramu, gdje redovito dijeli isječke sa svojih brutalnih treninga.
Njegovo bogatstvo procijenjeno je na nekoliko milijuna dolara, a unatoč tome, nije imao potrebnu dogovoriti predbračni dogovor sa suprugom.
Poručio je kako joj vjeruje i da nema potrebe za ugovorom.
Šejla Đaković (rođena 1993. godine) dolazi iz Novog Pazara u Srbiji.
Prije veze s Larryjem izgradila je uspješnu karijeru kao influencerica na društvenim mrežama, gdje je prati velik broj ljudi.
Zbog atraktivnog izgleda i glamuroznog životnog stila često je uspoređuju sa sestrama Kardashian.
U jednom je razgovoru otkrila da je muslimanka, ali da ne prakticira aktivno vjeru te da je velika obožavateljica srpskog tenisača Novaka Đokovića.
(*uz korištenje AI-ja)
