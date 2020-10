Ako HNL opet bude prekinut, nastavit će se u jednom gradu?!

Dinamo i Rijeka moći će svoje zaostale utakmice nadoknađivati na proljeće, a u Drugoj HNL već smo odradili osam zaostalih. Situacija je još pod kontrolom, kaže nam povjerenik HNL-a

<p>Nakon vijesti o čak 13 igrača <strong>Gorice</strong> zaraženih korona virusom povjerenik za natjecanje HNL-a <strong>Josip Brezni</strong> odgodio je njihovu utakmicu i kod Varaždina, koja se trebala igrati idući vikend. Pa je tako broj odgođenih utakmica ove sezone već došao na osam nakon nepotpunih osam kola.</p><p>Što će to značiti za regularnost sezone? E, to je veliko pitanje. Doduše, tek je prošlo dva i pol mjeseca od početka sezone, ali raspored je zgusnut jer sve treba završiti do kraja lipnja.</p><p>- Nema panike, situacija je još pod kontrolom. Pa imali smo deset odgođenih utakmica u Drugoj HNL pa ih je osam već odrađeno, ostale su još dvije. Sasvim je dovoljno termina da se sve odigra - rekao nam je Josip Brezni i dodao:</p><p>- Primjerice, Lokomotiva bi u srijedu trebala odraditi prvu odgođenu utakmicu, onu protiv Slaven Belupa, koju je odgodila zbog europskih utakmica.</p><p>A što će biti s <strong>Dinamom</strong> i <strong>Rijekom</strong>, koji igraju grupnu fazu Europske lige i nemaju slobodnih termina do Božića? "Modri" su u zaostatku jednu utakmicu (onu protiv Rijeke), a Riječani čak tri.</p><p>- Oni ne bi mogli nadoknađivati utakmice tijekom tjedna u prvom dijelu sezone zbog Europe, ali zato na proljeće imamo devet slobodnih srijeda pa će igrati svoje zaostale utakmice tada ako i prođu skupinu - kaže Brezni.</p><p>Prvi dio prvenstva trebao bi završiti 16. kolom od 18. do 20. prosinca, a drugi dio krenuti pet tjedana poslije, od 22. do 24. siječnja. Dakako, ako ne bude daljnjih nepogoda s odgodama.</p><p>- Naravno, ako situacija eskalira, bit će i drugih ideja. Onda ćemo možda morati skratiti zimsku stanku, ali zasad je sve pod kontrolom - rekao je Brezni.</p><p>Jedna od opcija za završetak sezone u roku je ukidanje četvrtog kruga prvenstva pa bi sezona, umjesto 36, imala 27 kola u tri kruga. Ali ima i drugih alternativa. Primjerice, da se sve utakmice, po uzoru na NBA ligu ili završnicu Lige prvaka, igraju u istom gradu, bez gledatelja, da momčadi budu u "balonu". A tu bi, po sadašnjoj epidemiološkoj situaciji, favorit za domaćinstvo bila Pula.</p><p>Dakako, to bi logičnije bilo primijeniti tek kad i ako Dinamo i Rijeka ispadnu iz Europe. A morao bi se igrati i Kup, možda s nekim od niželigaša...</p><p>- O tome ćemo razmišljati jedino ako situacija eskalira do te mjere da idućih mjeseci prvenstvo bude prekinuto - rekao je Brezni.</p><p>Takva je situacija, podsjetimo, bila prošle sezone. Na tri je mjeseca sve stalo kod nas, kao i u drugim europskim ligama. No zasad je takav uvjet ipak daleko od realnog.</p><p>- Još ne razmišljamo o toj varijanti - zaključio je Brezni.</p>