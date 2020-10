Zabio gol sezone i izazvao opću tučnjavu! 'To je za moje kćeri'

Roofe je, očito bez ikakve namjere, svojom proslavom isprovocirao domaće nogometaše. Prstima je pokazao slova A i L, a to u Belgiji znači samo jedno... - Anderlecht. Veliki Standardov rival

<p>Europska liga tek je počela, a možda već imamo pobjednika u kategoriji gola godine. Zove se <strong>Kemar Roofe </strong>i u četvrtak navečer stavio je točku na i pobjede<strong> Glasgow Rangersa </strong>u Liegeu kod <strong>Standarda </strong>2-0.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna Barišić pred novinarima</strong></p><p>Domaćini su u zadnjim trenucima utakmice jurili po gol za izjednačenje, ali primili su drugi u svoju mrežu. I to kako. Roofe se izborio za loptu na 20-ak metara od svog gola, nekako prošao dvojicu igrača, pa još jednog i okružen nekolicinom točno s centra opalio i... Fantastično pogodio. Kapa dolje. S toliko metara - 50 - u Europskoj ligi još nitko nije zabio.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/CrazyMackem23/status/1319353395367579649" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Međutim, Roofe je, očito bez ikakve namjere, svojom proslavom isprovocirao domaće nogometaše. Prstima je pokazao slova A i L, a to u Belgiji znači samo jedno... - Anderlecht. Veliki Standardov rival. Iz kojega je, a to je, zapravo, najveća poveznica, Roofe i stigao u Rangerse prije dva i pol mjeseca za pet milijuna eura.</p><p>Promptno je nastala gužva na terenu, verbalna rasprava prerasla je i u fizičku, a žutim kartonom kažnjen je samo Roofe. Čija je priča ova...</p><p>- Slova A i L simboliziraju imena mojih kćeri Alarnie i Lune. Svaki je gol za njih. Svaki napadač mora imati neko obilježje.</p><p>I napadač s Jamajke vrlo vjerojatno priča istinu jer tako slavi svoje golove. Ovo u Liegeu samo je ispala puka koincidencija koja je uznemirila domaćine kod kojih je Duje Čop ušao u 72. minuti, dok je Borna Barišić kod gostiju napustio teren u 43. minuti zbog ozljede.</p><p>- Mislim da nikad nisam vidio bolji gol od ovog i ne vjerujem da ću ikad vidjeti bolji gol - kazao je o golu svog igrača trener Steven Gerrard.</p><p>Dakle, sve je rečeno.ž</p>