Ako je u analizi jedna situacija s Poljuda o startu za žuti, gdje su druge slične situacije ovog kola?

Ovog je utorka, kao i svaki tjedan nakon utakmica HNL-a, sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza objavila detaljnu analizu spornih situacija iz proteklog kola hrvatskog prvenstva. Bertrandt Layec analizirao je crveni karton s utakmice Vukovar 1991 - Slaven, poništeni gol Dinama... I jedan žuti karton!

Riječ je o spornoj situaciji s utakmice Hajduk - Rijeka koja je završila 2-2. Splićani su u ponedjeljak na društvenim su mrežama objavili sekvencu s utakmice protiv Rijeke od dva kadra starta Stjepana Radeljića na Adrionu Pajazitiju na kojima se vidi kako riječki stoper neoprezno đonom starta na njihova veznjaka, što sudac nije sankcionirao prekršajem.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Situacija se dogodila u 59. minuti utakmice, a 15. minuta kasnije Radeljić je dobio žuti karton. Tu vjerojatno i leži problem Splićana, s obzirom na to kako je Radeljić trebao dobiti opomenu, a nastavio je s agresivnom igrom i tek kasnije 'požutio'. Evo kako je sudačka komisija komentirala njegov start iz 59. minute...

- Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača. Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača. Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača - piše u priopćenju Layeca.

Zašto se Layec bavi analizom žutih kartona?

Međutim, Layec je u ovom priopćenju postavio nesvakidašnji standard. Ne pamtimo kada je sudačka komisija posljednji put konkretno komentirala žuti karton na utakmici koji nije bio vezan uz isključenje igrača ili penal.

Štoviše, u pet utakmica petog kola HNL-a hrvatski su suci pokazali 24 žutih kartona, a možemo računati i kako je na svakoj utakmici bio još pokoji potencijalni prekršaj. Unatoč tome, sudačka komisija HNS-a poseban je značaj dala samo prekršaju kojeg je napravio Radeljić, a Hajduk istaknuo putem službenih kanala.

Zanimljivo, U prošlom kolu Bertrand Layec nije ni spomenuo arbitražu Patrika Pavlešića, na kojega su se žalili s Poljuda, kao i iz udruge Naš Hajduk.