U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Željko Sopić više nije trener Osijeka. Klub još nije službeno objavio smjenu, no vijest je objavio podcast Tribina, čiji je dio i analitičar Josip Paušić, nekadašnji Sopićev suradnik u Gorici, Rijeci, Widzewu i Osijeku.

Sopić iza sebe ostavlja slab učinak. U 12 utakmica osvojio je osam bodova uz jednu pobjedu, pet remija i šest poraza, a momčad nije uspio izvući iz zone ispadanja pa Osijek trenutačno drži posljednje mjesto s tri boda zaostatka. Njegova pozicija bila je pod pritiskom već nakon poraza od Hajduka, a dodatno se zakomplicirala poslije neuspjeha protiv Lokomotive na Maksimiru.

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. Ipak, Zekić je u emisiji "Studio HNL-a" poručio da je "sve jasno", što se protumačilo kao njegova nevoljkost za povratak na klupu.

U emisiji "Totalni nogomet" na MAXSportu otkriveno je i novo ime za klupu Osijeka:

- Tomislav Radotić će vjerojatno biti privremeni trener. Njega su dosta dugo zazivali navijači. Sad ćemo vidjeti... Prvi kandidat za trenera Osijeka je Tomislav Stipić, karizmatičan trener. Bio bi to veliki povratak Stipića u hrvatski nogomet - otkrili su u emisiji.

Stipić je ranije radio u hrvatskom nogometu kao trener Slaven od 2019. do 2021. godine, a vodio je i nekoliko inozemnih klubova, među kojima su Grasshoppers, Auda, Riga, CSKA Sofija i marokanski MAS, gdje je posljednji put bio angažiran prije osam mjeseci.