'Ako korona prekine prvenstvo, Liverpool će ostati bez titule'

Godina je 1990. Zapadna Njemačka osvojila je SP u Italiji, rođeni su brojni sportaši poput Sandre Perković, Tonija Kroosa, Miralema Pjanića, a posljednji naslov u engleskom prvenstvu te godine osvojio je i Liverpool.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bila im je to 18. titula u domaćem prvenstvu, a onda je zavladalo razdoblje suhoće koje se produžilo na 30 godina čekanja.

Godina je 2020., Liverpool je na koračić od osvajanja Premier lige, ali opet se upetljalo nešto što bi im moglo izbiti titulu iz džepa, a to je korona virus! Liverpool ima čak 22 boda prednosti nad Manchester Cityjem 11 kola prije kraja, ali vlada Velike Britanije ozbiljno razmišlja o prekidu prvenstva.

Foto: Reuters

U Velikoj Britaniji je do sad 19 osoba zaraženo korona virusom, a ako se broj zaraženih poveća, postoji mogućnost i o prekidu prvenstva. A o tome odlučuje Vlada Velike Britanije koja bi mogla sva natjecanja prekinuti na dva mjeseca. Kako piše Telegraph, ako uopće dođe do prekida prvenstva, to znači da će se automatski izbrisati svi dosadašnji rezultati iz tekuće sezone. A u tome slučaju Liverpool bi ostao bez naslova na koji čeka od 1990. godine.

Još veća ironija je to što su im potrebne još samo četiri pobjede za potvrdu titule, ali ako se korona virus proširi Velikom Britanijom i ako dođe do prekida prvenstva, Redsi će ostati bez titule.

Foto: Reuters

Prošle godine im je naslov izmaknuo u posljednjem kolu, u mrtvoj trci zgrabio ga je Manchester City. Ove sezone Liverpool igra nevjerojatan nogomet, imaju 24 pobjede i remi nakon 25 kola, a to je učinak koji ne pamtimo.

Navijači su napokon dočekali tu godinu, već se razmišljalo O mjestu proslave, ali viša sila mogla bi im uništiti snove. Naravno, u ovome trenutku taj scenarij je vrlo daleko, ali ako broj zaraženih osoba u Engleskoj poraste, taj scenarij bit će neminovan.

Ali ne bi li bilo logično da se prvenstvo nastavi tamo gdje je stalo? Logično je pitanje koje se pita svaki navijač, ali knjige engleskog nogometnog saveza kriju ipak neka druga pravila.