Vlašićeve izjave nisam ni spomenuo. Motivacija igrača Dinama mora biti grb i dres koji nose, moraju imati motivaciju prema samom sebi, nisam sklon prema motivaciji tog tipa. Svatko će odgovarati za svoje postupke, objasnio je trener Dinama Željko Kopić kako je motivirao 'modre' prije odlučujućeg susreta grupne faze Europske lige protiv West Hama (1-0).

Trebao je Dinamu bod da bi se s drugog mjesta skupine H plasirao u osminu finala Europske lige, a iako im je bečki Rapid 'pomogao' pobjedom u Belgiji (1-0), oni su se sami pobrinuli da bez stresa prođu dalje i vrate se nakon loših igara u domaćim natjecanjima.

- Sretni smo sa prikazanom igrom i ostvarenim rezultatom. Značajan rezultat za klub i igrače. Trener sam velikog kluba, europska utakmica koja puno toga znači za klub, drago mi je zbog igrača koji su odigrali pravu utakmicu na razini kapaciteta. Ova nam je utakmica bila izuzetno bitna da pokažemo da možemo igrati puno kvalitetniji nogomet nego smo ga prezentirali koji dan ranije - rekao je Kopić i osvrnuo se na tri nadolazeće utakmice koje imaju do kraja polusezone te na stanje u HNL-u:

- Već danas imamo trening po dolasku na Maksimir, u HNL-u nema laganih utakmica. Ovo je lijepa pobjeda, ali fokus je već na sljedećoj utakmici pa onda na one dvije koje dolaze.

- Hajduk, Osijek i Rijeka imaju tri specifične priče. U ovom trenutku Hajduk ima razinu znanja i kvalitete, stvorena je dobra atmosfera pa su na jako dobrom putu. Osijek se zadnjih godina dizao preko financijskih ulaganja, imaju kvalitetan kadar i trenera koji je s Dinamom napravio jako dobre stvari te mu je nogomet izuzetno pragmatičan. Rijeka ima svoju priču onako malo sa strane, ali već godinama rade jako dobro i što se tiče selekcije igrača, sve je to igra na visokom intenzitetu s jako puno brzih igrača. Sve su na svoj način jako kvalitetne i ozbiljni konkurenti u borbi za naslov.

Mnogi su propitkivali Kopićevu kvalitetu nakon izvedbe njegove momčadi protiv Hajduka, a treneru Dinama prije ne bi bilo svejedno čuti takve komentare. No, ističe da je sad 'evoluirao'.

- Udaralo je sa svih strana, prije mi je bilo puno teže. Nisam tip kojem su te stvari lagano padale jer nastojim svoj posao raditi pošteno u skladu s interesom i kapacitetima kluba, a ako netko misli da nakon dva dana provedena s igračima i praktički bez ijednog treninga, nakon potpunog emocionalnog pražnjenja protiv Rijeke, ako ljudi misle da je trener potpuni diletant - nemam problem to prihvatiti jer to dovoljno govori o njima. Svatko ima pravo govoriti što ga je volja, mislim da sam se malo upgrejdao i da to malo drugačije promatram nego prije - jasan je Kopić.

Kopić je s Dinamom dogovorio kako će na klupi biti do zime kad će ulogu trenera preuzeti netko drugi, a nije želio prokomentirati bi li volio ostati na klupi i nakon zime.

- Ako pobijedimo sljedeće tri utakmice, to bi značilo da je klub priveo ono što sam s klubom dogovorio. Jedina želja mi je da odradim ove tri utakmice na visokoj razini - zaključio je Kopić i vješto izbjegao odgovor na pitanje novinara.

Nakon što ove sezone i 'nije bio na mapi' kod Damira Krznara, svoju je poziciju ipak ugrabio mladi Daniel Štefulj (22) na lijevom beku.

- Iza nas je jako lijepa večer i dobro prospavana noć. Odigrali smo kvalitetnu utakmicu na jednoj od najviših razina. Vidjeli smo što nam nedostaje u nekim situacijama i to jako dobro pohvatali.

U prošle četiri utakmice dva je puta odigrao cijeli susret, a samo je u Londonu izašao u 79. minuti. Bit će mu to veliki vjetar u leđa za dokazivanje na posljednje tri utakmice polusezone, a samim time i vjerojatno novom treneru na pripremama.

- Ajmo reći' da je psihički jer je igraču najbitniji kontinuitet i da igra što više utakmica. Vratio sam se, podiglo mi se samopouzdanje i vidim da mogu. Sad je na meni da radim i igram. Imamo još tri utakmice u HNL-u, idemo po tri pobjede. Moramo se fokusirati na Slaven Belupo pa utakmicu po utakmicu boriti se do kraja - zaključio je Štefulj.

'Modri' sad nemaju puno vremena za odmor jer ih već u nedjelju, 12. prosinca, s početkom u 17 sati i pet minuta na Maksimiru čeka okršaj protiv 'farmaceuta'.

