'Ako Messi bude na Daviesovoj strani, pobrinut će se za njega'

Ne bih komentirao te stvari. Morat ćemo odigrati utakmicu protiv nevjerojatnog rivala, a na ovoj razini nema favorita. Lewandowski je dao 13 golova u Ligi prvaka. Oba kluba mogu slaviti, objasnio je Setien

<p>Utakmica četvrtine finala Lige prvaka između Bayerna i Barcelone na rasporedu je u petak, a njemački prvaci ne sumnjaju u svoju dominaciju na terenu. Doduše, oni i jesu favoriti susreta budući da je, gledajući cijelu sezonu, Bayern pokazao apsolutnu nadmoć kako u domaćoj ligi, tako i u Ligi prvaka i ne bi bilo iznenađujuće da uzmu još jedan trofej do kraja ove turbulentne sezone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Prvi čovjek Bayerna, <strong>Karl-Heinz Rummenigge</strong>, siguran je kako njegova momčad ima 'ono nešto' zbog čega će u petak slaviti nad Kataloncima. Točnije, onog nekog. On vjeruje u Amerikanca, <strong>Alphonsa Daviesa,</strong> koji je ove sezone bio jako dobar na poziciji lijevog beka.</p><p>- Ako bude Messi igrao na njegovoj strani Alphonso će se pobrinuti za njega. Ove sezone ga je malo ko uspio lako proći i predriblati - pohvalio se gazda bavarskog giganta. </p><p>Davies je ove sezone za Bayern odigrao 45 utakmica, te je zabio četiri gola i dodao osam asistencija u svim natjecanjima. Rummenigge ima pravo vjerovati u svoj klub i svoje igrače, ali ne treba olako otpisati Katalonce. To što su u fotofinišu izgubili utrku za pehar domaćeg prvenstva možda im daje još veći motiv za prolaskom u Ligi prvaka. </p><p>Podsjetimo, završnica se igra u Lisabonu i to na jednu utakmicu. Favoriziranje njemačkog kluba, pak, ne plaši niti trenera Barcelone Quiquea Setiena. </p><p>- Ne bih komentirao te stvari. Morat ćemo odigrati utakmicu protiv nevjerojatnog rivala, a na ovoj razini nema favorita. Istina je da imamo najboljeg igrača na svijetu, ali Lewandowski je dao 13 golova u Ligi prvaka. Oba kluba mogu slaviti - objasnio je Setien.</p><p>Podsjetimo, parovi četvrtfinala Lige prvaka su: </p>