'Ako mi Saudijci ne puste Gene kamene, tražit ću Čavoglave'

Filip Hrgović vratio se u Hrvatsku, opet ispunjen pobjedničkim dojmovima nakon što je u Meksiku odradio devetu profesionalnu borbu te i deveti put završio s uzdignutim rukama.

El Animal je nakon Heredije još jednom poslao poruku da želi jače protivnike, a onim najboljima, ako ništa drugo, trebao bi se približiti u Saudijskoj Arabiji 7. prosinca kada će se u revanšu za svjetskog teškaškog prvaka boriti Anthony Joshua i Andy Ruiz. Hrgović bi trebao biti jedan od predboraca.

- Već u ringu u Meksiku Joshuin promotor Eddie Hearn kazao mi je da je to njegov plan. Imponira mi jer će to biti jedna od najvećih priredbi u ne znam koliko godina. To što me stavlja ispred toliko imena pa i nekih drugih olimpijskih medaljaša, znači da jako vjeruje u moje potencijale i da želi od mene napraviti zvijezdu - rekao je Hrga za Večernji list i, ako ga se pita, želi protivnika od kojeg će strahovati.

- Najviše volim ulogu lovca. Najbolji sam kada imam tremu, kada se borim s ubojicom koji mi može skinuti glavu.

Nitko ne sabotira

Uz improviziranu svlačionicu meksički organizatori nisu se proslavili ni s ostalim tehničkim detaljima. Premda su formalno pustili Hrgovićevu pjesmu pri dolasku u ring, Thomsponove Gene kamene, bilo je to izraženo tek u pokojem decibelu. U prijevodu, ništa se nije čulo.

- Mislim da tu nitko ne sabotira, već da je to doista splet okolnosti. U onoj meksičkoj "džungli" od organizacije gotovo ništa od protokola nije funkcioniralo pa tako ni razglas, a i sve je to nekako izgledalo siromašno.

Kod Saudijaca se valjda to neće ponoviti.

- Ako se tamo ne budu čuli Geni kameni, onda možemo početi pričati o sabotaži. Ako mi sabotiraju Gene kamene, a onda ću morati izabrati Čavoglave, ha-ha-ha – našalio se Hrgović.

A s njim, to valjda već svi znaju, bolje se ne šaliti.