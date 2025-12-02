Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLOBODAN PAD RUKOMETAŠICA PLUS+

Ako nam je u redu društvo Irana i Paragvaja, tu smo. A puštamo igračice Crnoj Gori i Austriji...

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Reprezentacija nije klub, ona treba biti reprezentacija svih nas, ali to nije već neko vrijeme. Šteta da smo dopustili da pad bude slobodan. Kažu da je i noga u stražnjicu korak naprijed, pa ćemo vidjeti...

Hrvatska nije prošla skupinu Svjetskog prvenstva u rukometu. Iz koje su prolazile tri od četiri reprezentacije. Hrvatska će prvi put igrati u President Cupu, "mini turniru" Svjetskog prvenstva koji nikog ne zanima. Igrat će ga u društvu Urugvaja, Irana i Paragvaja u razigravanju od 24. do 32. mjesta. Trenutno nam je tu mjesto. Da je malo teže prihvatiti takvu realnost, teže je, ali teže bi i poraznije trebalo biti da to nije čak ni neugodno iznenađenje.

Komentari 1
OSTALO

