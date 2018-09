Ako ne padne Poljska, ništa od SP-a: Prijeti nam Amerikanac!

Poraz od Litve u petak Hrvatsku je doveo u situaciju da više nema pravo na kiks u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. u Kini.

Od 21 sat u Gdanjsku (HRT 2) moramo loviti pobjedu, kao i protiv Mađarske. To bi nas odvelo na SP.

Poljaci su nezgodan protivnik što je potvrdio i naš razigravač Rok Stipčević u razgovoru za HKS.

- Ekipa koja je u ovom krugu protiv Italije odigrala vrlo kvalitetnu utakmicu. Bila je u egalu do samog završetka, na poluvremenu tek 2 razlike, pet minuta do kraja - 5 razlike. Kada se pogleda konačni rezultat (101:82) reklo bi se da je Italija lagano pobijedila, međutim nije bilo tako, Poljska je odigrala kvalitetnu utakmicu protiv kvalitetnog protivnika - kaže Rok pa nastavlja:

- Pojedinačno bih iz reprezentacije izdvojio par igrača. To su: A. J. Slaughter na vanjskim pozicijama koji je igrao ove godine u ASVEL-u, igrao sam protiv njega kroz europska natjecanja. To je igrač koji ima poene u rukama. Adam Waczinsky je igrač koji je igrao u Unicaji, dobar bek, zatim Mateusz Ponitka u Lokomotiv Kubanu i Adam Hrycaniuk koji je igrao u Zielonoj Gori na visokoj poziciji i protiv kojeg sam također igrao. Sve su to igrači s velikom minutažom i u prethodnim utakmicama su igrali preko 30 minuta. Ostali su većinom igrači domaće poljske lige. Igraju dosta otvoreno, vole trku, vole kontranapad što trebamo iskontrolirati i na što moramo biti fokusirani.

Sve pogreške iz Osijeka, kaže Rok, su ispravljene.

- Atmosfera je dobra. Svjesni smo da smo izgubili dva boda protiv Litve, ali i da možemo i moramo bolje, no bitno je da zaboravimo tu utakmicu što prije. Pogledali smo video analizu, greške smo arhivirali. Ispravili smo ih kroz treninge i to je zaboravljena stvar zato što mislim da više ne treba puno razmišljati o tome. Previše polemizirati i ulaziti u preduboke analize protivnika u trenutnoj situaciji možda i nije toliko potrebno. Potrebnije je da se fokusiramo sami na sebe, damo naš maksimum na terenu i da probamo doći do tih vrlo važnih dva boda tako da nam to koliko-toliko olakša naredna dva kruga utakmica i mogući plasman na Svjetsko prvenstvo u koji svi još uvijek vjerujemo.