'Ako ovako budemo igrali i u Madridu, Real će nas razbiti'

Možda se stvari promijene, no koliko je klubova pobijedilo s onim što nama treba, a to su tri pogotka razlike? Koliko se to često događalo?, pita se trener Chelseaja Thomas Tuchel

Težak poraz od Brentforda porušio je atmosferu u Chelseaju. Ionako već poljuljanu posljednjim događanjima oko kluba. Budućnost je neizvjesna, mnogim igračima istječu ugovori, ali klupski računi su zamrznuti pa su čelnicima zavezane ruke.

I u takvom tmurnom raspoloženju na Stamford Bridge stigao je Real Madrid. Prošle sezone 'plavci' su ih izbacili u polufinalu pa se u konačnici okitili naslovom europskog prvaka. No, ovaj put su uništili sami sebe. Real je slavio 3-1 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka u Londonu i stigao na korak od polufinala. Plavci su dobro ušli u utakmicu, imali veći posjed i dominirali, ali kada su krenuli srljati u pogreške, Real je samo kažnjavao pa s tri gola Benzeme praktički stao jednom nogom u polufinale. - Ako budemo ovako igrali, nema šanse da prođemo u polufinale. Moramo se pronaći, ne znam što nam se dogodilo nakon reprezentativne pauze. Sinoć smo ponovili drugo poluvrijeme protiv Brentforda. U pet dana primili smo sedam golova. Ne postoji dublji razlog, ovo je alarmantno - rekao je razočarani i bijesni Thomas Tuchel. Chelsea i dalje ima nevjerojatnu kvalitetu, ali cijela situacija oko kluba koji traži novog vlasnika itekako je utjecala na cijelu momčad. No, to nije nikakav izgovor. - Ne možete očekivati dobar rezultat nakon ovakve izvedbe. Bili smo daleko od svoje razine. Pokušali smo igrati u novoj formaciji. Uništili smo utakmicu velikim pogreškama. Nikada nije stvar u jednom igraču ili više njih. To je na svima, uključujući mene. Prva dva gola pala su nakon što je obrana neshvatljivo zaspala i ostavila samog Benzemu, a čudesni Francuz treći gol zabio je nakon katastrofalne pogreške golmana Mendyja. Bio je potpuno sam, htio je dodati loptu Rudigeru, ali ju je dodao Benzemi koji je s 35 metara zabio na prazan gol. Ta pogreška totalno ih je uništila. - Možda se stvari promijene, no koliko je klubova pobijedilo s onim što nama treba, a to su tri pogotka razlike? Koliko se to često događalo? Možda je realno jedino ovako odgovoriti. Ako ovako nastavimo igrati, Real će nas razbiti u uzvratu - zaključio je trener Chelseaja.