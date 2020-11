'Ako sam mogao voditi Zidanea i Burruchagu, mogu i Caktaša'

'Arsene Wenger će doći u Split. Ja sam ga želio dovesti i ranije da malo vidi Hajduk, ali problem je što mi je korona poremetila dosta planova. Nadajmo se da će ovo brzo proći', kaže Primorac

<p>Hajduk je izgubio zadnje tri prvenstvene utakmice a Osijek je pod novim trenerom Nenadom Bjelicom dobio svih šest zadnjih ogleda. Tko je favorit u sutrašnjem dvoboju, gostujući trener Bjelica, iza koga je bogato iskustvo iz HNL-a, ili domaći Boro Primorac, kome je ovo prvi HNL ogled, no iza njega je gomila iskustva koje je stekao na najvišem nivou, radeći kao pomoćnik Arsenu Wengeru u Arsenalu?</p><p> - Vrlo je važno ući u utakmicu ne misleći o prethodnim utakmicama. Vjerujem u svoje igrače, znam ih sve i počet ćemo utakmicu s istim igračima jer jednako tako vjerujem i da oni mogu biti bolji nego ranije, a na meni je da ih uvjerim u to – kazao je novi trener Hajduka Boro Primorac promuklim glasom</p><p>- Malo sam vikao, ima dosta stvari koje treba popraviti, pa koji put treba i zavikati...</p><p><strong>Kakav je dogovor vas i predsjednika Jakobušića, dugoročan ili kratkoročan?</strong></p><p>- Došao sam u Hajduk stvoriti dobre igrače i trenere u Akademiji i ne bih želio da za tri godine u Hajduk dolazi ovaj ili onaj. U Hajduku treba stvoriti domaće igrače i trenere. Ima ih ali su mladi, Bradarić, Škaričić..., to mi je želja, da oni zaigraju... Na žalost došla je takva situacija da smo dosta utakmica izgubili i sad to treba popraviti. Ja znam momčad, dosta sam gledao treninge Tudora i Harija i vjerujem da ja to mogu popraviti brže nego neki drugi. Tu sam, gledam da bude najbolje, da se igra bolje i popravi rezultat, a je li to jedna utakmica, šest mjeseci, godina... Hajduk mora igrati bolje, to mi je jedino važno, ne spavam radi toga...</p><p><strong>Najavili ste osvježenje momčadi mladima, priključili ste neke mlade, može li netko od njih dobiti priliku?</strong></p><p>- Rekao sam da neću mijenjati, osim Caktaša koga nema zbog tri žuta kartona i Diamantakosa koji ima problema sa zadnjom ložom. Sve ostalo će biti isto, samo ćemo vidjeti još tko će njih dvojicu zamijeniti. I vjerujem da će biti dobri. A što se tie mladih, sigurno će dobiti puno brže priliku kod mene nego kod nekog drugog trenera.</p><p><strong>Kažete da je momčad puno bolja nego što to rezultat pokazuje, smatrate li da je problem u mentalnoj blokadi ili taktičkoj postavci...?</strong></p><p>- Kad nema rezultata jasno je da postoji i mentalni problem, ne može se reći da ne postoji. Problem je što su oni puno bolji na treninzima nego na utakmicama, gledao sam ja njih i ranije, ide to, kombinacije, mijenjanje strana, živost, energija, kvalitet koji želim vidjeti i na utakmicama...</p><p><strong>Jeste li u igračkim danima zamišljali da ćete jednoga dana biti prvi trener i voditi Hajduk?</strong></p><p>- Kad si igrač igraš i ne razmišljaš, nakon utakmice odeš na večeru, pogledaš Jugoplastiku koja danas slavi 75. rođendan i čestitam joj. Nisam vjerovao da ću biti prvi trener Hajduka, ali ako sam mogao trenirati i voditi Zidanea i Burruchagu, mogu i Caktaša.</p><p><strong>Jeste li gledali Osijeka?</strong></p><p>- Dobro stoje na terenu, imaju dva iskusna stopera, napadača Miéreza, dobri su na slobodnim udarcima, znaju napraviti faul u sredini, provociraju... Mi moramo biti jaki i čvrsti, a ne naivni. Bit će borbe...</p><p><strong>Nogomet bez gledatelja je kao juha bez soli i para. Kako vi gledate na utakmice bez publike?</strong></p><p>- Gledao sam nekidan LP, gledao sam jučer malo i Dinamo..., nije to to. Ja sam uvijek uživao kad je pun stadion. Nekad bi na Starom placu počeli dvadeset minuta kasnije jer se ništa nije vidjelo od dima. I u Arsenalu je stalno bio rasprodan stadion, drugi je život i osjećaj igrati s publikom....</p><p><strong>Radili ste u vrhunskoj ligi i s vrhunskim trenerima, gdje bi svrstali u tom smislu Nenada Bjelicu i kakvo je mišljenje vaše o njemu?</strong></p><p>- U najboljim je godinama, bio je dobar igrač, igrao je u Austriji, nešto i za reprezentaciju.. Kao trener je iskusan, trenirao je momčad u LP i ja ga respektiram i želim mu sve najbolje. Ima tu kod nas dobrih trenera, i u Hajduku isto, iznenadili su me pozitivno, bolji su nego što sam očekivao kad sam dolazio.</p><p><strong>Jeste li se čuli s Arsenom Wengerom u zadnje vrijeme?</strong></p><p>- Čuli smo se jutros. Na žalost on je tamo izolacija, ne može doći, a pitao me kako je kod nas, jesu li restorani otvoreni... Mislim da će doći, meni bi bilo drago da malo vidi i ovo. Ja sam ga želio dovesti i ranije, da malo vidi i Hajduk, ali problem je što mi je korona poremetila dosta planova. Želio sam malo i odigrati s mladima po Europi, poslati trenere da uče u drugim klubovima, ali sve je zatvoreno...</p><p><strong>Slaven Bilić je kazao da mu je najteže voditi Hajduk i Mosor, jer je tu igrao, kako bi vi to opisali?</strong></p><p>- Slažem se sto posto, puno mi je lakše voditi bilo koga nego Hajduk. To je ovdje posebno. Imate u Europi Napoli, Marseille i Hajduk, klubove čiji navijači žive s klubom i najteže ih je zadovoljiti. Teško je biti trener Hajduka, znao sam to i prije nego li sam preuzeo momčad, ali što je tu je...<br/> </p>