<p>Svaki dan se provjerava temperatura, svaki dan se testiramo. Ako se ne testiraš, nemaš pravo izaći iz sobe sljedeći cijeli dan. Stvarno se vodi računa i puno se novca trebalo uložiti, ali jednostavno - to je NBA, rekao je <strong>Dario Šarić </strong>za<a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/kosarka/dario-saric-za-dnevnik-nove-tv-otkrio-kakav-je-zivot-u-nba-balonu---614526.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>NBA liga zaista troši puno novca, čak 1 i pol milijun dolara dnevno, a Darijevi Phoenix Sunsi bili su jedna od momčadi koja je u Orlando, gdje se odvija cijela završnica NBA lige, stigla desetkovana.</p><p>- Bilo je teško, došli smo ovdje sa sedam igrača, ali smo se polako okupili i sad nas je dovoljno, nadam se da će doći što prije. </p><p>Šarić nije jedini u Orlandu od hrvatskih košarkaša. Tamo je trebao biti i <strong>Bojan Bogdanović</strong>, no njegov Utah Jazz igra bez Babe zbog ozljede ruke hrvatskog reprezentativca, ali zato su tamo <strong>Mario Hezonja i Luka Šamanić te Ivica Zubac</strong>.</p><p>- Našao sam se dvaput na večeri s Marijom Hezonjom i Lukom Šamanićem, danas je i Ivica Zubac stigao pa ćemo se i s njime naći. Klima je Bogom dana, 10-15 puta sam obukao duge hlače i dugu majicu ove godine, tako da mi paše i zadovoljan sam ovdje, a što će biti - teško mi je nagađati, pogotovo zbog ove korone.</p><p>Dotakao se i kvalifikacija za Olimpijske igre koje su se trebale održati u Splitu, no otkazane su kao i same OI, a postoji bojazan da bi se mogle održavati u terminu kad NBA igrači ne mogu sudjelovati što bi za Hrvatsku vjerojatno bilo pogubno:</p><p>- Sigurno ako ne budemo dio toga da će nam biti teško, ali eto. Volio bih da se nađe neka suglasnost između Fibe i NBA lige.</p><p>Kao ekipu na tronu NBA lige vidi Los Angeles Clipperse, a ako Sunsi ispadnu, za njih će navijati i zbog Zupca. Tijekom pauze nije se vraćao u Hrvatsku te je trenirao kako bi bio spremniji za nastavak kao i za sljedeću sezonu, za koju je uvjeren da bi mogla biti odlična.</p><p>- Kroz cijelu svoj karijeru nekako sam tu drugu sezonu u istoj ekipi odigrao najbolje. Ali ne opterećujem se s tim, igram, imam vjerojatno još godina ispred sebe - možda baš sljedeća bude najbolja - zaključio je Šarić za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/kosarka/dario-saric-za-dnevnik-nove-tv-otkrio-kakav-je-zivot-u-nba-balonu---614526.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p>