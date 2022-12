Ako ste odlučili dati trofej Leu Messiju, dajte! Dečki, vi ste već osvojili i ispunili naša srca...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije to bila naša večer. Riješili smo se sambe, no pali smo na tangu.. No, pokazali smo da smo veliki i u porazu. Za razliku od Argentinaca u Rusiji, koji nam nisu htjeli čestitati, naši su sportski primili poraz i pružili ruku

Nije to bila naša večer. Jednostavno, i sreća se umori kad nekoga dugo nosi na leđima. Svi oni promašaji Lukakua, milimetri koji su nas sačuvali protiv Brazila, danas su bili na strani Argentine. Jer, kod prvog gola Argentine, lopta je prošla milimetar ispod noge Modriću, kod drugog milimetar iznad desne Livakovićeve rukavice.